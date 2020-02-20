Экономика

News.ruNews.ruКудрин: неисполнение бюджета побило рекорд

В 2019 году исполнение федерального бюджета России по расходам стало худшим за последние 11 лет. Неизрасходованными остались 1,122 триллиона рублей. Об этом сообщил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Комментировать288

Подробнее о событии

Мишустина возмутили госзакупки

Московский Комсомолец12:43

Эксперт оценил объём неисполненных расходов бюджета-2019

RT на русском10:17

Кудрин рассчитывает, что кабмин к апрелю разберется в причинах неисполнения бюджета - 2019

ТАССвчера в 16:24

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

РИА Новостивчера в 17:28

Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

Интерфаксвчера в 16:02

Кудрин упрекнул чиновников за непотраченные ₽1,1 трлн

РБКвчера в 16:00

Отголоски советских времён: низкое исполнение бюджета

REGNUM06:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Происшествия

На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.
Российская газета 13:36
Кино

Хидэо Кодзима выпустил тизер Death Stranding в стиле фильма «1917»

Афиша Daily 08:35
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru 12:43
Армия и оружие

Турецкая армия начала наступление в Идлибе

Журналист Чарльз Листер в своем Твиттер сообщил, что турецкая армия пошла в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.
Военное дело 07:54
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Биатлон

Губерниев призвал Касперовича рассказать, кто кормил Логинова допингом

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, рассказать о том, как к биатлонисту попали запрещённые вещества.
Metaratings 08:54
Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на 34 км свободным стилем в Мерокере (Норвегия) в рамках многодневной гонки "Скитур", совмещенной с этапами Кубка мира.
РИА Новости 08:51
Биатлон

Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Газета.Ru 10:41
Общество

Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
РИА Новости 12:16
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Авто

Появились рендеры нового BMW M3 2021

Дебют новой BMW M3 состоится до конца текущего года. Тем временем топовый двигатель в 340 л.с. получит BMW 3-Series.
ГЛАС.RU 02:52
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Политика Сегодня 18 февраля в 20:08
Происшествия

В мечети Лондона мужчина ранил ножом прихожанина

Мужчина ранил ножом одного человека в лондонской мечети, нападавший задержан.
BFM.ru 11:44
Политика

Климкин предупредил об опасности сделки России и Запада

Киев может оказаться в сфере влияния Москвы в случае, если страны Запада заключат сделку с Российской Федерацией.
Городовой 00:54
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Телеканал HBO опубликовал в YouTube трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада».
Культуромания 13:23
Хоккей

Рижское «Динамо» по буллитам победило «Амур» в матче КХЛ

РИА Новости 06:40
Здоровье

России спрогнозировали эпидемию коронавируса

Эпидемия коронавируса может начаться в России во время второй волны осенью.
Lenta.ru 01:58
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 11:58
Футбол

Шахтер - Бенфика: прогноз Яна Беляева 20 февраля 2020

Сегодня в Харькове в первом матче одной шестнадцатой финала Лиги Европы встретятся донецкий Шахтёр и Лиссабонская Бенфика .
Ставка TV 08:38
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Общество

Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб

РИА Новости 10:57
Транспорт

Мэр Сургута заставил замов ездить на работу на общественном транспорте

Мэр Сургута распорядился, чтобы чиновники мэрии несколько дней ездили на работу на общественном транспорте.
Вечерний курьер 13:38
Политика

Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»

Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
Lenta.ru 11:42
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Солидарность 04:48
Политика

Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
РИА Новости 06:29
Армия и оружие

Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", выводившей на орбиту военный спутник связи "Меридиан-М", мог завершиться аварией из-за недолива топлива.
Газета.Ru 13:04
Шоу-бизнес

Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров

Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.
Экспресс газета 02:51
Футбол

Брюгге — Манчестер Юнайтед 1:1 (2-й тайм)

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Объявлены стартовые обоймы команд на эту встречу.
LiveSport.ru 12:22
Космос

Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
Взгляд.ру 18 февраля в 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное