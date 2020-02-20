Экономика

Вести.RuВести.RuКудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей. Уровень исполнения бюджета в 2019 году составил 94,5 процента, уточняет РИА Новости. Ранее Кудрин предупреждал, что такая ситуация может сложиться.
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с чего всё началось

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
РИА Новостивчера в 17:28

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Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

РИА Новостивчера в 17:28

Кудрин озвучил сумму неизрасходованных средств федерального бюджета за прошлый год

Московский Комсомолецвчера в 16:31

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

RT на русскомвчера в 16:30

Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

Интерфаксвчера в 16:02

Кудрин упрекнул чиновников за непотраченные ₽1,1 трлн

РБКвчера в 16:00

Кудрин рассчитывает, что кабмин к апрелю разберется в причинах неисполнения бюджета - 2019

ТАССвчера в 16:24

Как не тратились деньги бюджета

Коммерсантъвчера в 16:01
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Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме.
RT на русском вчера в 23:28
Авто

В Питере представили обновленный Hyundai Solaris

Презентация обновленного Hyundai Solaris состоялась на петербургском заводе Hyundai.
Shraibikus News вчера в 02:56
Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Общество

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Экономика

Экономика Украины снижалась с 1990 по 2017 год — МВФ

Украина вошла в список стран, чьи экономики падали с 1990 по 2017 годы.
REGNUM 00:24
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Технологии

В России создают мобильную РЛС для наблюдения за надводными кораблями

Российские специалисты работают над перебазируемой радиолокационной станцией (РЛС) "Лагуна-М", которая сможет сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны.
ТАСС 00:09
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Гаджеты

Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене

Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Газета DAILY 18 февраля в 13:59
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Кино

Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли

Культуромания 18 февраля в 11:43
Политика

Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Пугачева объяснила, почему в советские годы отказалась петь на Западе

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала журналистам, почему в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла "Шахматы".
ТАСС вчера в 11:32
Общество

Роскачество составило рейтинг ликерных вин из российского винограда

Новый рейтинг ликерных вин, произведенных из российского винограда, составили эксперты Роскачества.
Экономика сегодня 00:00
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Авто

Lada Granta получила более мощный двигатель

Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
Российская газета вчера в 12:00
Экономика

Пенсионная реформа ухудшила жизнь россиян: Счетная палата

Счетная палата раскритиковала последствия принятой в 2018 году в России пенсионной реформы.
Deita.ru вчера в 21:00
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Авто

Показали обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid

В середине января Skoda показала первые официальные снимки обновленного Skoda Rapid в кузове седан и хэтчбек.
Новые автомобили 17 февраля в 02:42
Происшествия

Кадровика УВД по ЦАО допросили по делу о мошенничестве с 150 квартирами

Как полицейские из регионов обеспечивались жильем Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве проверяют начальника отдела кадров УВД по Центральному административному округу Москвы подполковника Наталью Синельщикову на причастность к преступлениям, связанным с незаконными операциями с недвижимостью.
РБК вчера в 23:00
Общество

Россия временно запретила въезд граждан Китая

Россия с 20 февраля закрывает въезд для граждан Китайской народной республики (КНР).
Газета.Ru 18 февраля в 14:37
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Политика

Шойгу встретился с командующим Ливийской национальной армией Хафтаром

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.
Экономика сегодня вчера в 07:13
Волейбол

Казанский «Зенит» впервые в истории не вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Казанский клуб выступает в Лиге чемпионов с сезона 2007/08 и все эти годы неизменно выходил в плей-офф.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 16:05
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Общество

В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
RT на русском 00:19
Шоу-бизнес

Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта

Супруга Дмитрия Диброва Полина рассказала в своем Instagram о состоянии телеведущего.
РИА Новости вчера в 21:26
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