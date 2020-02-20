Экономика

REGNUMREGNUMКудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Средства федерального бюджета РФ в 2019 году в размере 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Эксперт оценил объём неисполненных расходов бюджета-2019

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Кудрин рассчитывает, что кабмин к апрелю разберется в причинах неисполнения бюджета - 2019

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Как не тратились деньги бюджета

Коммерсантъ19 февраля в 16:01
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Госдума приняла закон о выплатах маткапитала за первенца

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о расширении программы материнского капитала.
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«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

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Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новости о прибавке к пенсии челябинки 1 рубля и 10 копеек – ранее сообщалось, что пенсионерка отправила свою прибавку главе государства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 01:40
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК вчера в 11:44
Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Avia.pro 19 февраля в 10:56
Общество

Государство продало «Фирму Мелодия» с крупнейшим аудиоархивом СССР

"Фирма Мелодия", принадлежавшая государству и созданная в 1964 году в СССР, продана. Она владеет крупнейшим аудиоархивом бывшего СССР.
Вести.Ru 01:55
Политика

Минниханов назначил нового министра экономики РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил министром экономики республики Мидхата Шагиахметова, занимавшего должность председателя Центризбиркома РТ.
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Политика

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
RT на русском 00:53
Футбол

Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»

Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.
Газета.Ru вчера в 16:35
Общество

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

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Невские Новости 19 февраля в 11:11
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Эрдоган призвал депутатов ПСР заводить как минимум троих детей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал депутатов своей правящей Партии справедливости и развития (ПСР) заводить по меньшей мере трёх детей, выразив своё недовольство законодателями, у которых есть лишь один ребёнок.
Московский Комсомолец Турция вчера в 10:06
Общество

В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
REGNUM 19 февраля в 08:52
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Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Lenta.ru вчера в 09:03
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Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
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Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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Авто

Kia рассекретила характеристики нового Sorento

Благодаря новой платформе, которая придет на смену устаревшему шасси от KIA Carnival, "четвертый" Sorento станет еще более практичным.
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Общество

Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом

В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
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Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
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Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
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Ученые поплатились за исследование опасности вейпа

После нескольких месяцев давления со стороны научного сообщества академический журнал Американской кардиологической ассоциации отказался от растиражированного к тому моменту исследования, в котором говорилось о высокой вероятности сердечного приступа в результате использования электронных сигарет и вейпов.
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К провокациям в Новых Санжарах могут быть причастны политики — МВД Украины

К массовым протестам против размещения граждан Украины, вернувшихся из Китая, могут быть причастны представители политических и деловых кругов страны, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 20 февраля в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 00:32
Общество

Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии

Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
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Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском вчера в 05:24
Кино

Открывается Берлинский кинофестиваль

Коммерсантъ 19 февраля в 16:57
Армия и оружие

МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Известия 01:16
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