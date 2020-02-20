Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей. Уровень исполнения бюджета в 2019 году составил 94,5 процента, уточняет РИА Новости. Ранее Кудрин предупреждал, что такая ситуация может сложиться.

Общество Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".

Общество Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Авто Двигатель Lada Granta стал мощнее Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.

Политика За поправки в Конституцию разрешат голосовать на дому Проголосовать за поправки в Конституцию россияне смогут прямо из дома. Подать заявление на участие в программе возможно с 1 апреля.

Экономика Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных средств бюджета Мишустин добавил, что контракты на строительство объектов и закупки в рамках национальных проектов должны заключаться в начале года, и отметил, что правительство до 1 января приняло все нормативные акты, которые необходимы для открытия бюджетных расходов.

Политика МИД Турции сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Гаджеты Google выпустила новую версию Android Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, сообщает портал 9to5google.

Шоу-бизнес Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.