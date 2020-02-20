Экономика

Вести.RuВести.RuКудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей. Уровень исполнения бюджета в 2019 году составил 94,5 процента, уточняет РИА Новости. Ранее Кудрин предупреждал, что такая ситуация может сложиться.
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