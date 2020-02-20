Экономика
Газета.RuКудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей
Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.РИА Новостивчера в 17:28
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Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфаксвчера в 16:02
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