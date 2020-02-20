Экономика
RT на русскомКудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
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Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфаксвчера в 16:02
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Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Футбол
Владельцу «ПСЖ» предъявили обвинения по делу о правах на трансляцию ЧМ
Генеральный прокурор Швейцарии объявил, что владельцу «ПСЖ» и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу по продаже прав на трансляцию чемпионата мира.
Общество
В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
Политика
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Экономика
Власти удвоят бюджет льготного автокредитования
Власти увеличат еще на 5 млрд рублей средства, выделяемые на льготное автокредитование по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2020 году.
Игры
GTA IV вернут в Steam 19 марта в виде полного издания
Вес полной GTA IV составит 22 Гб, а для тех у кого игра уже есть, придётся загрузить 6 Гб.
Общество
Forbes обновил рейтинг самых дорогих компаний Рунета
Журнал Forbes обновил рейтинг самых дорогих компаний Рунета, актуализировав информацию об их стоимости в 2020 году.
Авто
В России отзывают более 600 автомобилей Subaru
Японская компания Subaru отзывает в России 616 кроссоверов Subaru Forester.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признали неисправным
Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу на ледоколе «Арктика» вышел из строя в ходе швартовых испытаний.
Общество
На Украине задержали протестующих из-за эвакуации граждан из Китая
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Происшествия
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
Спорт
Йохауг выиграла марафон на «Ски Туре»
Экономика
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Космос
Новый производитель ракет вышел из тени и готов к запуску
На борт Astra Rocket 3.0 во время своего первого полета возьмет четыре спутника, которые будут переданы компании для установки на ракету не ранее, чем за четыре дня до старта.
Общество
Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну
Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
Происшествия
Пропавшие в Чечне трое уроженцев Дагестана объявлены в розыск
МВД Дагестана объявило в розыск трех уроженцев республики, пропавших 10 февраля в Чечне.
Общество
Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом
Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.
Шоу-бизнес
Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полины, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Финансы
Чистая прибыль «Альфа-банка» снизилась почти вдвое по итогам 2019 года
Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по итогам 2019 года снизилась по сравнению с предыдущим годом примерно в два раза и составила $704 млн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Политика
Беларусь поблагодарила премьеров РФ и Казахстана за эвакуацию из Китая
Глава правительства Белоруссии Сергей Румас выразил благодарность премьеру России Михаилу Мишустину за эвакуацию граждан республики из Китая.
Политика
Сергей Шнуров вступил в Партию роста
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.