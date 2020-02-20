Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
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Отголоски советских времён: низкое исполнение бюджета

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Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

РИА Новостивчера в 17:28

Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

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Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

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ТАССвчера в 16:24

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Коммерсантъвчера в 16:01
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Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Генеральный прокурор Швейцарии объявил, что владельцу «ПСЖ» и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу по продаже прав на трансляцию чемпионата мира.
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В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

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REGNUM вчера в 08:52
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Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
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Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
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Власти удвоят бюджет льготного автокредитования

Власти увеличат еще на 5 млрд рублей средства, выделяемые на льготное автокредитование по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2020 году.
110km.ru вчера в 23:47
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GTA IV вернут в Steam 19 марта в виде полного издания

Вес полной GTA IV составит 22 Гб, а для тех у кого игра уже есть, придётся загрузить 6 Гб.
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Общество

Forbes обновил рейтинг самых дорогих компаний Рунета

Журнал Forbes обновил рейтинг самых дорогих компаний Рунета, актуализировав информацию об их стоимости в 2020 году.
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В России отзывают более 600 автомобилей Subaru

Японская компания Subaru отзывает в России 616 кроссоверов Subaru Forester.
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В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

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На Украине задержали протестующих из-за эвакуации граждан из Китая

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Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
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Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
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«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
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Йохауг выиграла марафон на «Ски Туре»

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Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов

Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
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Новый производитель ракет вышел из тени и готов к запуску

На борт Astra Rocket 3.0 во время своего первого полета возьмет четыре спутника, которые будут переданы компании для установки на ракету не ранее, чем за четыре дня до старта.
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Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну

Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
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Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

РБК вчера в 21:00
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Пропавшие в Чечне трое уроженцев Дагестана объявлены в розыск

МВД Дагестана объявило в розыск трех уроженцев республики, пропавших 10 февраля в Чечне.
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Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом

Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.
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Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полины, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
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Чистая прибыль «Альфа-банка» снизилась почти вдвое по итогам 2019 года

Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по итогам 2019 года снизилась по сравнению с предыдущим годом примерно в два раза и составила $704 млн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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Сергей Шнуров вступил в Партию роста

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Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
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