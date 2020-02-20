Экономика

Вести.RuВести.RuКудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей. Уровень исполнения бюджета в 2019 году составил 94,5 процента, уточняет РИА Новости. Ранее Кудрин предупреждал, что такая ситуация может сложиться.
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Кудрин упрекнул чиновников за непотраченные ₽1,1 трлн

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Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

Интерфаксвчера в 16:02

Эксперт оценил объём неисполненных расходов бюджета-2019

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ТАССвчера в 16:24

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Коммерсантъвчера в 16:01
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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

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Газета.Ru 10:12
Общество

Протестующих против эвакуации украинцев из Уханя начали задерживать

На Украине начали задерживать протестующих против размещения на карантин лиц, эвакуированных из китайского Уханя.
Lenta.ru 10:35
Общество

СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на ₽4 млн

Бывший помощник вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки туристическими путевками общей стоимостью 4 млн руб.
РБК 10:49
Общество

Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10:28
Политика

Песков не считает провокацией заданный петербурженкой вопрос Путину

Газета.Ru 10:13
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:06
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Экономика

Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем

Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса приводит к потере для России 1 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
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Биатлон

Сборная Норвегии победила в сингл-миксте на чемпионате мира

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Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

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Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
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Грузия обвинила Россию в причастности к кибератакам на сайты страны

Россия совершила масштабную кибератаку на сайты правительства страны, а также коммерческие сайты.
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Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

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Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
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Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
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Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
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Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

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Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
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Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Lenta.ru 07:27
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Путин призвал ФСБ «очищать от криминала» важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ призвал «очищать от криминала» стратегически важные отрасли экономики.
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Сбежавшая из карантина в Петербурге пациентка вернулась в больницу

Жительница Санкт-Петербурга Анна Рыбакова, которая самовольно покинула карантин после возвращения из Китая, вернулась в больницу.
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Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору

Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
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В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.
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На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
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