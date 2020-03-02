Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineКудрин обрисовал масштаб влияния коронавируса на мировую экономику

Влияние коронавируса на мировую экономику окажется более глубоким, рассказал сегодня глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы РФ.
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Кудрин считает, что влияние коронавируса на мировую экономику будет глубже предполагаемого

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Кудрин оценил последствия для мировой экономики из-за коронавируса

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Кудрин обрисовал масштаб влияния коронавируса на мировую экономику

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До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

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США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков

Власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов, сообщил во вторник госдепартамент.
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Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
REGNUM 18:20
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Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозируют СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозирует телеканал Fox News.
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Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении»

Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал новость о том, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» будет представлять панк-рейв группа Little Big.
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Футбол

«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»

В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Вести.Ru 16:45
Происшествия

В Забайкалье 17-летний сын застрелил отца

BFM.ru 06:50
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Комитет Госдумы одобрил поправку к Конституции об индексации пенсий

Профильный комитет Госдумы во вторник поддержал поправку к Конституции РФ об индексации пенсии, передает РИА "Новости".
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Фанаты Джеймса Бонда просят перенести премьеру нового фильма

Некоторое время назад фанаты знаменитого британского агента Джеймса Бонда написали открытое необычное письмо авторам новой ленты «Не время умирать».
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Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
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Политика

Трамп: власти просят фармацевтические компании ускорить разработку вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти обратились к фармацевтическим компаниями с просьбой ускорить разработку вакцины от нового типа коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня вчера в 11:10
Общество

Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова

НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".
FreeLance Bureau 29 февраля в 17:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM 17:58
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые выявили практически не подверженную заражению коронавирусом категорию людей.
Lenta.ru 18:46
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия 11:48
Интернет

«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельное юрлицо

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Общество

В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.
EastRussia вчера в 22:00
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Недвижимость

«Как люкс-машина из автосалона». Почему новые квартиры станут мечтой для барнаульцев

Эксперты советуют решить квартирный вопрос до конца года Цены на новостройки в Барнауле в ближайшие два года вырастут на 20-30%, число застройщиков сократится, а оставшиеся компании не смогут строить из-за отсутствия свободных земель.
АМИТЕЛ 20:19
Футбол

Казахстан, Литва и Белоруссия сыграют в одной группе в Лиге наций

Сборные Казахстана, Литвы и Белоруссии по футболу сыграют между собой в группе в Лиге наций в сезоне-2020/21.
РИА Новости 12:31
Происшествия

В Южной Корее в ходе пожара пострадали 26 сотрудников завода

В результате пожара и взрыва на химическом заводе, который принадлежит компании Lotte Chemical, пострадали не менее 26 человек.
РЕН ТВ 20:07
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МГУ показал лучший в истории результат в предметном рейтинге QS

"МГУ имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю, попав в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям", - сообщила пресс-служба.
ТАСС 16:05
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ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 08:47
Армия и оружие

Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО

Турция разместит в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Исмаила Демира.
РИА Новости 14:53
Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
Вести.Ru 17:25
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тульской области снижается

По оперативным данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящий момент в Тульской области зарегистрировано 5964 случаев гриппа и ОРВИ.
Молодой коммунар вчера в 05:06
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Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
РИА Новости вчера в 06:28
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