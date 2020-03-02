Экономика
БИЗНЕС OnlineКудрин обрисовал масштаб влияния коронавируса на мировую экономику
Влияние коронавируса на мировую экономику окажется более глубоким, рассказал сегодня глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы РФ.
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Происшествия
До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
Армия и оружие
США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков
Власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов, сообщил во вторник госдепартамент.
Экономика
Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Политика
Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозируют СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозирует телеканал Fox News.
Музыка
Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении»
Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал новость о том, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» будет представлять панк-рейв группа Little Big.
Футбол
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»
В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Политика
Комитет Госдумы одобрил поправку к Конституции об индексации пенсий
Профильный комитет Госдумы во вторник поддержал поправку к Конституции РФ об индексации пенсии, передает РИА "Новости".
Кино
Фанаты Джеймса Бонда просят перенести премьеру нового фильма
Некоторое время назад фанаты знаменитого британского агента Джеймса Бонда написали открытое необычное письмо авторам новой ленты «Не время умирать».
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Политика
Трамп: власти просят фармацевтические компании ускорить разработку вакцины от коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти обратились к фармацевтическим компаниями с просьбой ускорить разработку вакцины от нового типа коронавирусной инфекции.
Общество
Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова
НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые выявили практически не подверженную заражению коронавирусом категорию людей.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Интернет
«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельное юрлицо
Общество
В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Недвижимость
«Как люкс-машина из автосалона». Почему новые квартиры станут мечтой для барнаульцев
Эксперты советуют решить квартирный вопрос до конца года Цены на новостройки в Барнауле в ближайшие два года вырастут на 20-30%, число застройщиков сократится, а оставшиеся компании не смогут строить из-за отсутствия свободных земель.
Футбол
Казахстан, Литва и Белоруссия сыграют в одной группе в Лиге наций
Сборные Казахстана, Литвы и Белоруссии по футболу сыграют между собой в группе в Лиге наций в сезоне-2020/21.
Происшествия
В Южной Корее в ходе пожара пострадали 26 сотрудников завода
В результате пожара и взрыва на химическом заводе, который принадлежит компании Lotte Chemical, пострадали не менее 26 человек.
Общество
МГУ показал лучший в истории результат в предметном рейтинге QS
"МГУ имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю, попав в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям", - сообщила пресс-служба.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО
Турция разместит в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Исмаила Демира.
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тульской области снижается
По оперативным данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящий момент в Тульской области зарегистрировано 5964 случаев гриппа и ОРВИ.
Биатлон
Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.