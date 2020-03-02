Влияние коронавируса на мировую экономику окажется более глубоким, рассказал сегодня глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы РФ.

Музыка Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении» Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал новость о том, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» будет представлять панк-рейв группа Little Big.

Футбол «Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль» В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.

Кино Фанаты Джеймса Бонда просят перенести премьеру нового фильма Некоторое время назад фанаты знаменитого британского агента Джеймса Бонда написали открытое необычное письмо авторам новой ленты «Не время умирать».

Общество Пензенский экзорцизм и бреющий полёт Мантурова НА 86 ЛЕТ Журналисты "Медузы" Максим Солопов и Кристина Сафонова выяснили, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети", скорее всего, совершили двойное убийство, похожее на ритуальную расправу, через которую проходят все революционные "кружки", начиная с так называемого "Нечаевского дела".

Здоровье В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.

Общество В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.

Недвижимость «Как люкс-машина из автосалона». Почему новые квартиры станут мечтой для барнаульцев Эксперты советуют решить квартирный вопрос до конца года Цены на новостройки в Барнауле в ближайшие два года вырастут на 20-30%, число застройщиков сократится, а оставшиеся компании не смогут строить из-за отсутствия свободных земель.

Общество МГУ показал лучший в истории результат в предметном рейтинге QS "МГУ имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю, попав в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям", - сообщила пресс-служба.

Армия и оружие Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО Турция разместит в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Исмаила Демира.

Хоккей «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).

Здоровье Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тульской области снижается По оперативным данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящий момент в Тульской области зарегистрировано 5964 случаев гриппа и ОРВИ.