Правительство стало жестче подходить к тратам федерального бюджета: если раньше было разрешено авансирование проектов, «выпулил деньги в капитал и забыл про них», то сейчас Казначейство отслеживает каждый рубль, и «просто так получить бюджетный рубль невозможно», парировал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев.

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