Экономика
Секрет фирмыКудрин обвинил правительство в провале на триллион
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах. По его словам, к концу года окажутся не исполненными ассигнования на 1 трлн рублей. Вина за это лежит на государстве, а не на стороне Центробанка.
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Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев.
— Максим Орешкин, российский политикРБК вчера в 03:49
с чего всё началось
Правительство стало жестче подходить к тратам федерального бюджета: если раньше было разрешено авансирование проектов, «выпулил деньги в капитал и забыл про них», то сейчас Казначейство отслеживает каждый рубль, и «просто так получить бюджетный рубль невозможно», парировал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.РБКвчера в 03:49
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Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани
Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о смерти актрисы
Информация о возможной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк попала в прессу от анонимного источника, якобы имеющего связь с самой телезвездой и ее мужем Петром Чернышевым.
Экономика
Сбербанк назвал новые ставки по ипотеке
О снижении ставок по ипотеке сообщили 21 ноября в пресс-службе Сбербанка.
Политика
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Футбол
Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
Экономика
С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии
Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
Политика
В посольстве Египта ответили на угрозы санкций США за покупку Су-35
Закупка российского вооружения отвечает стратегическим интересам Египта, Каир не располагает данными о срывах соглашений из-за внешнего давления.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев с трудом наладил контакт с дочерью возлюбленной
В отличие от своего сына, шоумен с трудом смог наладить контакт с дочерью возлюбленной.
Происшествия
Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован
Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке отечественного софта
Госдума приняла закон о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения.
Политика
Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убежден, что появившиеся в «Новой газете» кадры казни в Сирии не имеют отношения к российской военной операции в этой стране.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Технологии
Microsoft усомнилась в профессионализме российских программистов
Microsoft и IDC провели исследование и заявили, что около 96% IT-специалистов из России и стран Восточной и Центральной Европы недостаточно квалифицированны.
Политика
Эксперт оценил заявление МИД Германии по транзиту газа через Украину
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что транзит российского газа через территорию Украины должен продолжаться после 2019 года.
Политика
Тимошенко вернула на голову «бублик» спустя пять лет
В ответ глава государства подчеркнул, что Тимошенко «раз в пять лет идет в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», и назвал это «древней украинской традицией».
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Общество
ГИБДД получит право лишать водительских прав без суда
По новым поправкам, Госавтоинспекция сможет лишать автомобилиста действующего водительского удостоверения по состоянию здоровья.
Общество
В Кремле состоялась церемония вручения наград
Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
Общество
Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО
Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
Экономика
Малоимущих предлагают освободить от НДФЛ
Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов побывали на первом утреннике дочери
Фото с праздника Кристина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Первый утренник @a_kharlamova_☺️, — подписала снимок актриса.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Футбол
Тухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.
Технологии
Павел Дуров сказал всем удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram рекомендовал пользователям удалить приложение WhatsApp из-за критической уязвимости.