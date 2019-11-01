Сложные бюрократические процессы, по сути, заблокировали расходование федеральных средств. «Правительство не может в полной мере преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно и своевременно эти расходы осуществить», — добавил глава Счетной палаты.

с чего всё началось

Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах. По его словам, к концу года окажутся не исполненными ассигнования на 1 трлн рублей. Вина за это лежит на государстве, а не на стороне Центробанка.

Кудрин обвинил правительство в провале на триллион

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