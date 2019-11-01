Экономика
Секрет фирмыКудрин обвинил правительство в провале на триллион
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах. По его словам, к концу года окажутся не исполненными ассигнования на 1 трлн рублей. Вина за это лежит на государстве, а не на стороне Центробанка.
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Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев.
— Максим Орешкин, российский политикРБК вчера в 03:49
с чего всё началось
Правительство стало жестче подходить к тратам федерального бюджета: если раньше было разрешено авансирование проектов, «выпулил деньги в капитал и забыл про них», то сейчас Казначейство отслеживает каждый рубль, и «просто так получить бюджетный рубль невозможно», парировал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.РБКвчера в 03:49
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Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
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В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
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Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
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Подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром газораспределение» намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.