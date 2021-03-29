Социальные пенсии проиндексируют на 3,4% с 1 апреля в Нижегородской области

В течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения не будет ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в Нижегородской области на 2021 год в размере 9360 руб. Поэтому, если размер пенсии в совокупности с другими выплатами у неработающего пенсионера будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата к пенсии.