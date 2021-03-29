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РИА Новости

Кудрин объяснил разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в России

Размер заработных плат бюджетников, в частности учителей и врачей, в России и в западных странах отличается очень существенно, но эту проблему невозможно решить, просто повысив бюджетные расходы, полагает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.В источнике
РИА Новости
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С чего всё началось

Кудрин объяснил разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в России

Сенаторы обратили внимание главы Счётной платы на низкий уровень зарплат в российской бюджетной сфере и предложили аудиторам провести экспертно-аналитическое мероприятие, посвященное этой проблемы.
РИА Новости08:45

Подробнее о событии

Кудрин объяснил, почему отличаются заработные платы бюджетников в России и на Западе

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Кудрин объяснил большую разницу между зарплатой бюджетников в России и на Западе

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Кудрин считает рост зарплат учителей невозможным без изменения всей системы образования

ТАСС09:17

Кудрин объяснил разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в России

News.ru09:29

Объяснена разница зарплат бюджетников в России и на Западе

Lenta.ru09:23

Разницу зарплат учителей и врачей из России и стран Запада объяснили в Счетной палате

Телеканал 360°09:56

Кудрин объяснил разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в России

РИА Новости08:45
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