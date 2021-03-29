Кудрин объяснил разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в России
Размер заработных плат бюджетников, в частности учителей и врачей, в России и в западных странах отличается очень существенно, но эту проблему невозможно решить, просто повысив бюджетные расходы, полагает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.В источнике
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Кудрин объяснил разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в России
Сенаторы обратили внимание главы Счетной платы на низкий уровень зарплат в российской бюджетной сфере и предложили аудиторам провести экспертно-аналитическое мероприятие, посвященное этой проблемы.
РИА Новостивчера в 08:45
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Кудрин объяснил, почему отличаются заработные платы бюджетников в России и на Западе
Московский Комсомолецвчера в 10:15
Разницу зарплат учителей и врачей из России и стран Запада объяснили в Счетной палате
Телеканал 360°вчера в 09:56