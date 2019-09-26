Экономика
СаминвесторКудрин объяснил слова Путина о «подкручивании» инфляции
26 сентября 2019 года председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, объяснил, почему ранее президент Владимир Путин сказал, что Центробанк «подкручивает» инфляцию.
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Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
Газета.Ru вчера в 04:27
Общество
Голикова анонсировала отмену бумажных трудовых книжек с 2020 года
Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Взгляд.ру 05:08
Общество
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
В МЧС России рассказали, что если из-за курения на балконе возникнет пожар, то виновному в этом может грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей или уголовное наказание.
RT на русском вчера в 15:47
Армия и оружие
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника Владимира Арцезо, который в годы Великой Отечественной войны стал генералом нацистской армии.
ТАСС 04:47
Происшествия
Священника арестовали в Оренбурге по подозрению в развращении детей
В Оренбурге суд решил арестовать настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского из-за жалоб его приемных детей.
Газета.Ru 25 сентября в 22:01
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Экономика
В Геленджике на продажу выставили Kempinski Grand Hotel
РИА Новости 03:10
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Хоккей
«Ак Барс» представил альтернативную форму черного цвета
Kazanfirst.ru 04:56
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Политика
Вашингтон расширил санкции против России
Соединенные Штаты ввели еще один пакет санкций против России.
Военное обозрение вчера в 11:47
Политика
Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
РИА Новости вчера в 11:25
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Путешествия
Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы
Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для иностранцев из 49 стран, полный список которых будет опубликован 27 сентября.
Коммерсантъ 02:36
Политика
На Украине выступили за введение двойного гражданства, но не с Россией
Заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что двойное гражданство отвечает интересам украинцев, за исключением двойного гражданства с РФ.
Инфорос 05:51
Общество
Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве
Во вторник, 1 октября, в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление.
Газета.Ru 05:35
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Спорт
Фетисов оценил вероятность неучастия сборной России в Олимпиаде-2020
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, в настоящий момент являющийся депутатом Госдумы, высказался о возможном отстранении сборной России от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Lenta.ru 05:47
Политика
Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа
Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:41
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Шоу-бизнес
79-летняя Светлана Светличная лечится в Германии от остеопороза
Дни24 вчера в 09:36
Религия
Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
ТАСС вчера в 17:03
Происшествия
Грузовик сбил балки путепровода на строящейся трассе «Таврида» в Крыму
Грузовик с поднятым кузовом сбил многотонные балки путепровода на строящемся в Бахчисарайском районе Крыма участке трассы "Таврида", водитель не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе генподрядчика строительства АО "ВАД".
РИА Новости 04:32
Происшествия
Установлен убийца настоятеля российского монастыря
Полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета России (СКР) установили подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в 2016 году.
Lenta.ru 05:39
Авто
В России отзывают 37 автомобилей Bentley
Автоновости дня 03:54