Экономика

СаминвесторСаминвесторКудрин объяснил слова Путина о «подкручивании» инфляции

26 сентября 2019 года председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, объяснил, почему ранее президент Владимир Путин сказал, что Центробанк «подкручивает» инфляцию.
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Кудрин объяснил слова Путина о «подкручивании» инфляции

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Кудрин объяснил слова Путина про «подкрутку» ЦБ инфляции

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РБКвчера в 12:13
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Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
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В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
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Политика

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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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