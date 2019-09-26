Экономика

REGNUMREGNUMКудрин объяснил слова Путина про «подкрутку» ЦБ инфляции

Центробанк не искажал статистику, а фразы президента РФ Владимира Путина про то, что регулятор «подкрутил» показатели по инфляции, говорят лишь об умелом использовании мандата ЦБ.
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Алексей Кудрин
Это мандат Центрального банка — влиять на инфляцию, в этом смысле, когда инфляция снижается, то это действительно влияние и применение инструментов Центрального банка.
— Алексей Кудрин, российский политикРБК 12:13

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Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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