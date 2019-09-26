Экономика
REGNUMКудрин объяснил слова Путина про «подкрутку» ЦБ инфляции
Центробанк не искажал статистику, а фразы президента РФ Владимира Путина про то, что регулятор «подкрутил» показатели по инфляции, говорят лишь об умелом использовании мандата ЦБ.
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Это мандат Центрального банка — влиять на инфляцию, в этом смысле, когда инфляция снижается, то это действительно влияние и применение инструментов Центрального банка.
— Алексей Кудрин, российский политикРБК 12:13
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Театры
Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу»
25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.
Театрал вчера в 11:59
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Религия
В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России
Lenta.ru вчера в 13:02
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Политика
Сенцов объяснил стремление крымчан жить в России
Сенцов, родившийся в Крыму, но не согласившийся с решением крымчан вернуться в состав Украины, осужденный за подготовку терактов российским судом, но недавно обменянный в рамках взаимной договоренности Москвы и Киева, признался, что на самом деле «никогда Крым не был до конца украинским», сообщает «Страна».
Журналистская правда 10:49
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Экономика
Путин назвал главную цель ускорения роста экономики
Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения.
Российская газета вчера в 10:42
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru вчера в 06:07
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru 11:36
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Происшествия
Два самолета едва не столкнулись в небе над Москвой
Лайнеры авиакомпаний Swiss и NordStar, летевшие навстречу друг другу, едва не столкнулись в Московской воздушной зоне.
Утро.ru 09:01
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Автоспорт
«Нужно было просто заткнуться». Леклер о радиопереговорах в Сингапуре
В прошедшем Гран При Шарль Леклер, лидировавший со старта, после пит-стопов оказался позади напарника Себастьяна Феттеля, который сменил шины на круг раньше и в итоге выиграл гонку.
Motorsport.com Russia 11:38
Наука
В Европе детские бутылочки появились еще в эпоху неолита
Результаты опубликованы в научном издании Nature.Исследовав другие находки ученые пришли к выводу, что в Европе такие сосуды для кормления малышей были распространены в эпоху неолита повсеместно.
МонаВиста 07:22
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Футбол
«Севилья» проиграла «Эйбару», пропустив три гола во втором тайме
"Севилья" проиграла "Эйбару" в матче шестого тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 14:59
Финансы
Минфин решил избавить российские банки от валютных активов
Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:49
Происшествия
Самолет экстренно сел в Самаре из-за больного ребенка
Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Самары из-за ребенка, которому стало плохо, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:31
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Культура
Памятник Льву Толстому открыли в МГИМО
На территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) открыли памятник выдающемуся русскому писателю Льву Толстому, мероприятие состоялось в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области и приурочено к 75-летию вуза, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 13:36
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Архаровой Артём Ильясов показал фото их сына
Екатерина Архарова прежде не предоставляла в общий доступ кадры, где было бы видно лицо ребенка, однако на днях Артём Ильясов показал в Instagram фото, на котором он кормит сына из бутылочки.
Дни24 12:45
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Политика
Посол: Лавров будет вынужден обсудить с Помпео темы виз и санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет вынужден начать переговоры с государственным секретарём США Майком Помпео с обсуждения визовой и санкционной проблем.
RT на русском 14:48
Энергетика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 05:58