Экономика

РБКРБККудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн

В начале июля СП оценила объем вложений в 62,6 тыс. выявленных объектов незавершенного строительства (детские сады, школы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры и т.д.) в 4,048 трлн руб.
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Стены отстают от сметы

Российская газетавчера в 09:53

Кудрин: 5,3 трлн рублей не дошли до объектов строительства

Московский Комсомолецвчера в 10:19

Кудрин предложил ускорить инвентаризацию незавершенных бюджетных строек

РИА Новостивчера в 10:15

Счетная палата отчиталась о походе по котлованам

Коммерсантъвчера в 18:30

В России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов

РБКвчера в 10:38

Кудрин: объем незавершенного строительства в России превышает 5 трлн рублей

ТАССвчера в 08:57

Счетная палата насчитала в России более 71 тыс. недостроенных объектов

Интерфаксвчера в 09:22
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:38, Вашингтон
Здоровье

Названы три самых опасных фактора риска сердечного приступа у женщин

Medical Note вчера в 11:38
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс ответил своему разгневанному тренеру: Тебя уволили за наркотики, за угрозы ответишь в суде

Allboxing.ru 00:01
Шоу-бизнес

Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу

Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин еще в сентябре прошлого года, но торжество в честь этого события звезды устроили только сейчас.
StarHit.ru вчера в 19:00
Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия

МВД усилило контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках

МВД России приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что позволит сократить число необоснованных решений по таким делам.
ТАСС вчера в 20:02
Наука

Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»

В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК вчера в 07:31
Недвижимость

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Якутия 24 вчера в 03:10
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

Журналистка обвиняет Бориса Джонсона в домогательствах

Журналистка обвинила британского премьера Бориса Джонсона в домогательствах. По словам женщины, политик схватил ее за ногу 20 лет назад.
Народные новости 29 сентября в 17:08
Происшествия

Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком

Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
РИА Новости вчера в 19:38
Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Общество

ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 11:05
Политика

Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы

Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Волейбол

Сегодня в Японии стартует Кубок мира по волейболу среди мужских команд

Эхо Москвы вчера в 23:06
Происшествия

СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке

Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК вчера в 19:29
Кино

Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов

«Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.
News.ru вчера в 05:36
Авто

Агрессивным водителям могут повысить стоимость ОСАГО

Если инициатива будет одобрена, то при расчете стоимости полиса страховщики смогут вводить собственные коэффициенты, учитывающие индивидуальные характеристики водителей.
Автоновости дня вчера в 23:52
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Здоровье

Павильоны «Здоровая Москва» завершат свою работу 6 октября

Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до конца недели и закроются 6 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:31
Здоровье

О чем предупреждает «дергающийся» глаз, рассказал невролог

Подергивание глаза часто является следствием различных неврологических заболеваний (блефароспазма или болезни Лу Герига, болезни Паркинсона), а также перенесенных инфекционных недугов (гриппа, ОРВИ, конъюнктивита, блефарита).
Medical Note вчера в 22:40
Происшествия

В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 29 сентября в 10:57
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Теннис

Деспотович: бросаю вызов Дзюбе в теннисе

Видел, что Дзюба очень любит теннис. Если он хочет сыграть, я готов.
Чемпионат вчера в 16:00
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Происшествия

Автомобиль каршеринга сбил трех пешеходов на переходе в Купчино

Ранее сообщалось о ДТП с пешеходом в Невском районе, где под машину попала 15-летняя школьница, а также в Бокситогорске, где пострадавшая погибла на месте, а водитель сбежал с места происшествия.
Мойка78 вчера в 17:11
Политика

Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США

По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

В работе социальной сети Facebook произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.
DP.RU 00:53
Политика

Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию

Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM вчера в 10:24
Экономика

На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
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