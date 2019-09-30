Экономика
РБККудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн
В начале июля СП оценила объем вложений в 62,6 тыс. выявленных объектов незавершенного строительства (детские сады, школы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры и т.д.) в 4,048 трлн руб.
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Здоровье
Названы три самых опасных фактора риска сердечного приступа у женщин
Medical Note вчера в 11:38
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс ответил своему разгневанному тренеру: Тебя уволили за наркотики, за угрозы ответишь в суде
Allboxing.ru 00:01
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин еще в сентябре прошлого года, но торжество в честь этого события звезды устроили только сейчас.
StarHit.ru вчера в 19:00
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия
МВД усилило контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках
МВД России приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что позволит сократить число необоснованных решений по таким делам.
ТАСС вчера в 20:02
Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК вчера в 07:31
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Якутия 24 вчера в 03:10
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика
Журналистка обвиняет Бориса Джонсона в домогательствах
Журналистка обвинила британского премьера Бориса Джонсона в домогательствах. По словам женщины, политик схватил ее за ногу 20 лет назад.
Народные новости 29 сентября в 17:08
Происшествия
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
РИА Новости вчера в 19:38
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 11:05
Политика
Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы
Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Волейбол
Сегодня в Японии стартует Кубок мира по волейболу среди мужских команд
Эхо Москвы вчера в 23:06
Происшествия
СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК вчера в 19:29
Кино
Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов
«Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.
News.ru вчера в 05:36
Авто
Агрессивным водителям могут повысить стоимость ОСАГО
Если инициатива будет одобрена, то при расчете стоимости полиса страховщики смогут вводить собственные коэффициенты, учитывающие индивидуальные характеристики водителей.
Автоновости дня вчера в 23:52
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Здоровье
Павильоны «Здоровая Москва» завершат свою работу 6 октября
Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до конца недели и закроются 6 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:31
Здоровье
О чем предупреждает «дергающийся» глаз, рассказал невролог
Подергивание глаза часто является следствием различных неврологических заболеваний (блефароспазма или болезни Лу Герига, болезни Паркинсона), а также перенесенных инфекционных недугов (гриппа, ОРВИ, конъюнктивита, блефарита).
Medical Note вчера в 22:40
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 29 сентября в 10:57
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Теннис
Деспотович: бросаю вызов Дзюбе в теннисе
Видел, что Дзюба очень любит теннис. Если он хочет сыграть, я готов.
Чемпионат вчера в 16:00
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Происшествия
Автомобиль каршеринга сбил трех пешеходов на переходе в Купчино
Ранее сообщалось о ДТП с пешеходом в Невском районе, где под машину попала 15-летняя школьница, а также в Бокситогорске, где пострадавшая погибла на месте, а водитель сбежал с места происшествия.
Мойка78 вчера в 17:11
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
В работе социальной сети Facebook произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.
DP.RU 00:53
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM вчера в 10:24
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15