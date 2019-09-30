Экономика

РБКРБККудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн

В начале июля СП оценила объем вложений в 62,6 тыс. выявленных объектов незавершенного строительства (детские сады, школы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры и т.д.) в 4,048 трлн руб.
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В России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов

РБКвчера в 10:38

Кудрин: 5,3 трлн рублей не дошли до объектов строительства

Московский Комсомолецвчера в 10:19

Кудрин предложил ускорить инвентаризацию незавершенных бюджетных строек

РИА Новостивчера в 10:15

Стены отстают от сметы

Российская газетавчера в 09:53

Счетная палата отчиталась о походе по котлованам

Коммерсантъвчера в 18:30

Кудрин: объем незавершенного строительства в России превышает 5 трлн рублей

ТАССвчера в 08:57

Счетная палата насчитала в России более 71 тыс. недостроенных объектов

Интерфаксвчера в 09:22
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Армия и оружие

Танк Т-80БВМ при модернизации получил систему управления огнем от Т-90

ТАСС 01:13
Общество

В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах

В России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.
РБК вчера в 18:00
Культура

Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября

News.ru вчера в 15:46
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Спорт

Екатеринбургу дадут 2,5 миллиарда на Универсиаду

В следующем году планируется выделить 193 миллиона из федеральной казны, в 2021 году – 625 миллионов, в 2022 – 1,7 миллиарда рублей.
Новый День 01:23
Политика

Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 21:14
Игры

Энтузиаст добавил в Doom II врагов и окружение из Minecraft

Игромания.ру вчера в 09:51
Политика

Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры

«Все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — сказала в эфире Первого канала Мария Захарова, отметив, что сам факт публикации разговора изменил форму отношения между государствами, их лидерами и политиками.
URA.Ru 29 сентября в 10:18
Общество

В центре Блохина уволили и.о. завотделения

Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru вчера в 10:19
Общество

В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли во вторник утром в связи с возможным подъемом уровня воды до опасных значений, говорится в сообщении Дирекции КЗС.
РИА Новости 01:11
Гаджеты

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Отмечается, что пользователям iOS 8 можно обновится до новой версии ОС, чтобы пользоваться WhatsApp.
Газета DAILY вчера в 14:51
Армия и оружие

Шведское военное командование ушло под землю, испугавшись России

Возможная угроза со стороны России вынудила командование военно-морских сил Швеции в буквальном смысле уйти под землю.
Южный Федеральный 01:11
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева родилась дочь

29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.
News-24.ru вчера в 07:15
Политика

Названа цель иностранного визита генпрокурора США

Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Общество

ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 11:05
Футбол

Дзюба: вызвал бы Карпина на дуэль

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба заявил, что вызвал бы на дуэль Валерия Карпина во время совместной работы в московском «Спартаке».
RT на русском вчера в 16:28
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

РИА Новости вчера в 18:01
Происшествия

В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 29 сентября в 10:57
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы

Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости вчера в 13:19
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Рахимов уволен, Шалимов завтра возглавит «Ахмат»

Новым главным тренером команды станет Игорь Шалимов, который завтра примет команду.
Спорт-Экспресс вчера в 14:40
Армия и оружие

Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету

На параде в честь 70-й годовщины образования Китая показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.
Известия 00:24
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Что важно учитывать при отказе от мяса, рассказали эксперты

Американские эксперты по питанию рассказали, что жизненно важно учитывать при отказе от мяса.
Актуальные Новости 28 сентября в 09:43
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