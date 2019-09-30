Экономика

РБКРБКВ России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов

В России насчитывается более 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». По словам Кудрина, инвентаризация таких объектов идет очень медленно.
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Выявлены не дошедшие до объектов строительства в России триллионы рублей

Взгляд.ру11:23

Кудрин: 5,3 трлн рублей не дошли до объектов строительства

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СП предлагает провести инвентаризацию незавершенных объектов строительства

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В России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов

РБК10:38

Кудрин: объем незавершенного строительства в России превышает 5 трлн рублей

ТАСС08:57

Счетная палата насчитала в России более 71 тыс. недостроенных объектов

Интерфакс09:22
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«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
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На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

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На Кубани сын чиновника открыл стрельбу из автомата

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