Экономика
РБКВ России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов
В России насчитывается более 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». По словам Кудрина, инвентаризация таких объектов идет очень медленно.
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Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Политика
Зеленский отверг возможность давления на Украину
Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, как обстоит ситуация с расследованием деятельности компании Burisma, к деятельности которой имел отношение сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена, Хантер.
Вести.Ru 12:29
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Футбол
ФИФА обязал «Кардифф» заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста
ФИФА вынес решение по делу французского "Нанта" против валлийского "Кардифф Сити" из-за футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.
Pravda.Ru 11:33
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика
Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть
Российская газета 01:55
Финансы
Подсчитан объем «серых» зарплат в России
«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
Lenta.ru 13:10
Музыка
Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Владимир Соловьев отреагировал на выпад Бориса Гребенщикова, который написал ироническую композицию «Вечерний М», где спел о «пропагандисте» на телевидении.
Радио Комсомольская правда 10:59
Общество
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
29 сентября в Дагестане в самом древнем городе Дербент прошла многотысячная свадьба. В этот день в брак вступили сразу 30 пар.
Голос степи 02:01
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия вчера в 00:18
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Культура
Нижегородка стала участницей «Битвы экстрасенсов»
Нижегородская Правда 07:52
Кино
Минкульт отчитается обо всех тратах на господдержку кино
Минкультуры России решило отказаться от «недостаточно ответственного» подхода к господдержке кино и опубликовать данные обо всех тратах.
Давыдов.Индекс 02:50
Футбол
Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных
Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
Евро-футбол.ру 10:48
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Политика
США расширили санкции против России
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
РИА Новости 10:50
Космос
Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился в космосе внешне
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, прибывший на МКС на прошлой неделе, рассказал об изменениях, которые произошли с его телом за пять дней пребывания в космосе.
РЕН ТВ 11:55
Путешествия
Посол: женщины без ограничений смогут посещать Саудовскую Аравию
Женщины свободно смогут посещать Саудовскую Аравию с туристическими целями без сопровождения родственников-мужчин, заявил в понедельник посол королевства в России Раид бин Халид Кримли.
РИА Новости 10:31
Театры
Сегодня не стало Марка Захарова
Захаров был непререкаемым авторитетом в мире театра, к его мнению прислушивались все знаменитости, а сам он открыл множество популярных актеров.
Прибой 28 сентября в 06:10
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40