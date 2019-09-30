В России насчитывается более 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». По словам Кудрина, инвентаризация таких объектов идет очень медленно.

В России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов

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