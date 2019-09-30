Экономика
РБККудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн
«Сумма, которая на сегодняшний день общая и по открытым, и по закрытым статьям составляет 5,3 трлн [руб.] ресурсов, которые касаются незавершенных объектов», — сказал Кудрин. В ответ Медведев назвал объем незавершенки колоссальным.
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Политика
Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии
Российская газета вчера в 16:46
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Гаджеты
Найден способ взломать сотни миллионов iPhone
Специалист по информационной безопасности под ником axi0mX рассказал о способе взлома всех iPhone на процессорах от Apple A5 до A11, выпускаемых с 2011 по 2017 год.
Lenta.ru 12:22
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Транспорт
Ростехнадзор проверил Фрунзенский радиус в Петербурге
Специалисты Ростехнадзора не нашли нарушений на участке Фрунзенского радиуса, где должны открыться новые станции метро.
Росбалт 13:13
Политика
МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США
Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.
РИА Новости 14:04
Армия и оружие
Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео
В интернете появилось видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе.
Аргументы недели вчера в 09:52
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Гаджеты
В одно касание: в Android появились новые удобные функции
В магазине приложений Google Play добавили несколько полезных функций для владельцев смартфонов с системой Android.
ТК Звезда 13:26
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Шоу-бизнес
Лобода показала, как кормит грудью ребенка от Тиля Линдеманна
Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала младенца, которого она кормит грудью.
Московский Комсомолец 04:23
Музыка
«Первый канал» назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»
В новом сезоне «Голос» станет еще интерактивнее.
SM News 13:55
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста Семшова
Metaratings 04:28
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Футбол
«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ
ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 14:23
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Происшествия
Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным
Мосгорсуд принял решение заменить актёру Павлу Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве.
RT на русском 05:29
Происшествия
Глава МВД РФ приказал сократить штат сотрудников ГИБДД в регионах
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о сокращении численности штата сотрудников региональных отделов ГИБДД.
Регион online 13:53
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Футбол
Дзюба — о «Зените» Виллаш-Боаша: это лучший состав в истории российского футбола
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вспомнил последнее выступление петербургской команды в Лиге чемпионов сезона-2015/16, а также отметил, что считает состав «Зенита», собравшийся при специалисте Андре Виллаш-Боаше, лучшим в истории российского футбола.
Чемпионат 13:25
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Происшествия
Движение на зеленой ветке московского метро восстановлено после сбоя
Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро возобновлено и вводится в график после инцидента с пассажиром.
ТАСС 12:12
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК 11:28