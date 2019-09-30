Экономика
РБККудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн
В начале июля СП оценила объем вложений в 62,6 тыс. выявленных объектов незавершенного строительства (детские сады, школы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры и т.д.) в 4,048 трлн руб.
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Недвижимость
Крупнейшие российские банки снизили ставки по ипотеке
Эксперты предсказывают увеличение спроса на ипотечные кредиты в конце года Крупнейшие российские банки решили снизить ставки по ипотеке.
Мой город Чебоксары 02:33
Транспорт
Завершена проверка Фрунзенского радиуса в Петербурге Ростехнадзором
Северо-Западное управление Ростехнадзора закончило проверку построенных объектов Фрунзенского радиуса — нового участка пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена в составе трех станций.
REGNUM вчера в 14:32
Единоборства
Тренер Джона Джонса хочет избить бойца при встрече: «Настоящий мужик не будет красть у беременной женщины и ее семьи»
Фрэнк Лестер, тренер зала Jackson-Wink, раскритиковал чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса и одного из основателей зала Майка Винкельджона.
Sports.ru 02:23
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
Белоруссия сочла бессмысленным размещение российской военной базы
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение на белорусской территории российской базы ВВС бессмысленно.
Газета.Ru 02:31
Экономика
Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний
От приватизации других компаний ожидаются поступления 11 млрд 257 млн 335 тыс. руб. в 2020 году, а в 2021 и 2022 годах — по 3,6 млрд руб. О приватизации пакетов акций ряда крупных госкомпаний сообщается не впервые: ОЗК и "Совкомфлот" были в плане приватизации на 2017 – 2019 годы, но этого так и не произошло.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Политика
Аксенов внес проект о разделении полномочий главы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов внес на рассмотрение регионального Госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и руководителя правительства.
Российская газета вчера в 08:03
Экономика
Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ
Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
РБК вчера в 21:43
Единоборства
Александр Емельяненко прокомментировал бои Хабиба Нурмагомедова
Скандально известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал заявление в адрес непобеждённого чемпиона легкого веса UFC Хабиба Нурмагомедова, а именно касательно тактики его манеры боя.
Лезги газет вчера в 15:24
Армия и оружие
В России начался призыв в армию по новым правилам
В России 1 октября начался осенний призыв.
Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Культура
Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера
Коллектив театра "Ленком" обратился к министру культуры России и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
РИА Новости вчера в 13:01
Происшествия
Екатеринбуржцу грозит 10 лет тайской тюрьмы за сувенирные деньги
В конце 2017 года по аналогичному обвинению в Таиланде был задержан житель Иркутска – тогда сообщалось, что тайское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет или внушительного штрафа.
Уральский меридиан 01:35
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Авто
Новый купе-кроссовер Volkswagen впервые заметили на тестах
Компания Volkswagen приступила к тестам нового бюджетного купе-кроссовера, созданного бразильским подразделением марки для глобального рынка.
Автоновости дня вчера в 05:04
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru вчера в 13:26
Политика
Трамп начал международное наступление на ЦРУ и ФБР
Глава американского государства Дональд Трамп и генпрокурор США Уильям Барр пытаются получить иностранную помощь в расследовании против ЦРУ и ФБР, сообщают источники.
Взгляд.ру вчера в 19:58
Авто
Во второй половине сентября 3 автобренда изменили цены на свои модели
Оказалось, что во второй половине сентября только 3 марки изменили цены на свои модели, а среди них Hyundai, Jeep и Audi.
Tvoe-avto.com вчера в 11:32
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Футбол
Жоау Мариу уже сосредоточен на игре «Локомотива» с «Атлетико»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.
Спорт-Экспресс 02:15
Происшествия
Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова
REGNUM вчера в 04:51
Экономика
Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Общество
В ДНР началась первая перепись населения
Перепись населения началась в самопровозглашенной Донецкой народной республике со вторника, она проводится впервые, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.
РИА Новости 02:43
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Общество
Москва достигла «барического дна»
Lenta.ru 02:21