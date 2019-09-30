Экономика
РБККудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн
«Сумма, которая на сегодняшний день общая и по открытым, и по закрытым статьям составляет 5,3 трлн [руб.] ресурсов, которые касаются незавершенных объектов», — сказал Кудрин. В ответ Медведев назвал объем незавершенки колоссальным.
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Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
Почти 14 тысяч человек подписались под петицией на change.org к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров за убийство собаки и ее двухнедельных щенков.
РИА Новости 01:39
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Культура
Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра
Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.
Вести.Ru 12:19
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Здоровье
Скворцова рассказала о проблемах частных клиник
В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
РИА Новости 07:11
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Футбол
Игорь Шалимов назначен главным тренером «Ахмата»
Шалимов на посту главного тренера "Ахмата" сменил Рашида Рахимова, ушедшего в отставку в понедельник после поражения от "Сочи" (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.
РИА Новости 16:11
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Кино
Автомобиль LADA 4х4 заметили на съемках фильма киностудии Marvel
Гордость отечественного автопрома, внедорожник LADA 4х4 был замечен на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».
NewInform вчера в 07:33
Экономика
«МегаФон» рассмотрит возможность переезда в «Москва-Сити»
«Официально о переезде сотрудникам компании не объявляли, но неофициально говорят, что для нас построят здание в Сити и мы переедем года через два», — подтвердил источник в «МегаФоне».
РБК 14:54
Гаджеты
Приложение YouTube Music предустановят на все новые Android-смартфоны
YouTube Music заменит более старое приложение Google Play Music в пакете программ GApps, устанавливаемом по умолчанию на все новые Andoird-смартфоны.
REGNUM 28 сентября в 09:02
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Шоу-бизнес
Нарколог оценил поведение Бочкаревой при задержании с наркотиками
Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой обнаружили кокаин.
ФАН 15:34
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Авто
В РФ стартовал приём заказов на новый Audi Q3 с полным приводом
Предлагаться полноприводный Audi Q3 будет в четырех комплектациях — стандартная, Advance, Design и Sport.
Tvoe-avto.com 12:11
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.
Российская газета 16:06
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, чтобы предотвратить болезни сердца
Кардиохирург с мировым именем и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия рассказал, как сохранить здоровье сердца надолго.
iReactor 27 сентября в 06:21
Происшествия
Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.
Lenta.ru 12:18
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Феттелю оставалось проехать до пит-лейна 100 метров
Autosport.com.ru 05:41
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru 15:56
Финансы
Курс доллара снизился до 64,64 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.
ТАСС 03:05