Экономика

РБКРБККудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн

«Сумма, которая на сегодняшний день общая и по открытым, и по закрытым статьям составляет 5,3 трлн [руб.] ресурсов, которые касаются незавершенных объектов», — сказал Кудрин. В ответ Медведев назвал объем незавершенки колоссальным.
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