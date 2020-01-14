Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать2260
с чего всё началось

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
РИА Новости13 января в 19:52

Подробнее о событии

Кудрин оценил объём воровства из федерального бюджета

RT на русском14 января в 03:43

Кудрин рассказал об объемах воровства из бюджета и коррупции

Известия14 января в 03:39

От силы 3 миллиарда: Кудрин рассказал об объемах краж из бюджета РФ

РЕН ТВ13 января в 19:14

Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

РБК13 января в 21:26

Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей

Lenta.ru13 января в 19:28

Кудрин: Из бюджета России воруют в пределах 2-3 млрд рублей в год

ПРАЙМ13 января в 19:17

Главные новости к утру 14 января

Коммерсантъ13 января в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Общество

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБК 14:07
Политика

Правительство России подало в отставку

В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 08:28
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС

Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
ТВ Центр 09:06
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру 05:50
Политика

Счетная палата США подтвердила блокировку помощи Украине

За выделение финансовой помощи Украине в 2019 году проголосовал Конгресс.
Росбалт 12:13
Общество

Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Российская газета 14:27
Игры

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru 12:54
Общество

Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Телеканал 360° 04:02
Происшествия

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
RT на русском 14:53
Общество

Рада приняла закон о среднем образовании, который урежет обучение на русском языке

Верховная рада приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
ТАСС 05:54
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Хоккей

Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту»

«Питтсбург» на своем льду обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3). «Пингвинз» одержали четвертую победу кряду.
Спорт-Экспресс 14 января в 21:33
Футбол

Защитник молодежки ЦСКА Елеев присоединился к первой команде на сборах

Пресс-служба армейцев сообщает, что 18-летний защитник ЦСКА Максим Елеев будет проводить сборы с основной командой.
Bookmaker-ratings.ru 15:24
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине

Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Вести Подмосковья 11:19
Музыка

Кандидат в премьеры Михаил Мишустин оказался автором песен Лепса

МордовМедиа 08:28
Происшествия

В Харькове неизвестный застрелил директора похоронного бюро

В Харькове возле подъезда собственного дома неизвестный застрелил директора похоронного бюро.
ИА Новороссия 15:30
Биатлон

Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
RT на русском 09:50
Политика

Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента

Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Эхо Москвы 14:59
Общество

Путин поручил ввести доплаты для классных руководителей в школах

Москва 24 вчера в 04:34
Общество

Назван главный двигатель российской экономики

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан назвал главный фактор, который может стать двигателем в развитии российской экономики.
Lenta.ru 15:00
Политика

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.
Ведомости 14:00
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс 09:26
Политика

Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку

Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
Ведомости 07:04
Биатлон

Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Рупольдинге

Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт выступят в составе сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщил старший тренер женской команды Виталий Норицын.
РИА Новости 10:27
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру 07:22
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Экономика

Компенсации дольщикам ЖК «Окский берег» начнут выплачивать в феврале

В Городе N 08:34
Происшествия

В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами

РИА Новости 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное