Экономика

ИА "Реалист"ИА "Реалист"Кудрин назвал масштабы воровства средств из федерального бюджета

Кудрин сказал, если перевести его речь на нормальный русский язык: ошибки бывают, и мы с ними справляемся, за этим наше ведомство и создано, оно отлично работает. А воровства сейчас почти не осталось, воровство выявляется в следовых количествах.
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Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
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Кудрин оценил объём воровства из федерального бюджета

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Lenta.ru13 января в 19:28

Кудрин рассказал об объемах воровства из бюджета и коррупции

Известия14 января в 03:39

От силы 3 миллиарда: Кудрин рассказал об объемах краж из бюджета РФ

РЕН ТВ13 января в 19:14
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