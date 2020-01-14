Экономика
ИА "Реалист"Кудрин назвал масштабы воровства средств из федерального бюджета
Кудрин сказал, если перевести его речь на нормальный русский язык: ошибки бывают, и мы с ними справляемся, за этим наше ведомство и создано, оно отлично работает. А воровства сейчас почти не осталось, воровство выявляется в следовых количествах.
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с чего всё началось
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.РИА Новости13 января в 19:52
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Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей
Lenta.ru13 января в 19:28
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