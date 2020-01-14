Экономика

EastRussiaEastRussiaКудрин оценил объем воровства из федерального бюджета

В два-три млрд рублей в год оценила Счетная палата России объем воровства из федерального бюджета. При этом общий объем финансовых нарушений, выявляемых аудиторами, исчисляется сотнями млрд рублей.
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с чего всё началось

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
РИА Новости13 января в 19:52

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Кудрин оценил объём воровства из федерального бюджета

RT на русском14 января в 03:43

От силы 3 миллиарда: Кудрин рассказал об объемах краж из бюджета РФ

РЕН ТВ13 января в 19:14

Главные новости к утру 14 января

Коммерсантъ13 января в 23:00

Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

РБК13 января в 21:26

Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей

Lenta.ru13 января в 19:28

Кудрин: Из бюджета России воруют в пределах 2-3 млрд рублей в год

ПРАЙМ13 января в 19:17

Кудрин рассказал об объемах воровства из бюджета и коррупции

Известия14 января в 03:39
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Общество

СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко

Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
РБК 14:13
Происшествия

В Москве во время ссоры соседей по коммуналке пострадали три девочки

В Москве во время ссоры соседей пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
РБК 14:20
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт вчера в 11:35
Политика

Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.
РЕН ТВ 14:22
Политика

США и Россия обсудили расширение диалога по нераспространению

В ходе прошедших переговоров стороны обсудили вопросы ядерных запасов, проблему гонки вооружений, а также "важность выхода за рамки исключительно двустороннего формата" в обсуждении этих тем, сообщил госдепартамент по итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.
РИА Новости 14:22
Футбол

Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»

Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
News.ru вчера в 05:06
Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск вчера в 03:10
Политика

Правительство России подало в отставку

В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 08:28
Финансы

Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснился

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 11:25
Происшествия

В Татарстане дети пожаловались на домогательства в социальном приюте

АиФ Казань 03:48
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей 05:46
Политика

Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны

Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Lenta.ru 10:14
Игры

Kotaku: Horizon Zero Dawn выйдет на PC в 2020 году

News.ru 14:24
Политика

Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера

Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.
Вестник Кавказа 01:58
Авто

Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus 4

Юбилейный спортивный автомобиль получил к традиционному названию приставку 70th Anniversary Edition, отражающую важное значение даты.
Дни24 04:58
Общество

Рада приняла закон о среднем образовании, который урежет обучение на русском языке

Верховная рада приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
ТАСС 05:54
Армия и оружие

В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
RT на русском вчера в 05:52
Политика

Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента

Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Эхо Москвы 14:59
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Биатлон

Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Рупольдинге

Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт выступят в составе сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщил старший тренер женской команды Виталий Норицын.
РИА Новости 10:27
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru 12:43
Экономика

Транспортный налог с 2020 года платится по-новому

Важные нововведения, касающиеся уплаты транспортного налога, вступили в действие в 2020 году.
Афанасий-бизнес вчера в 03:45
Происшествия

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
RT на русском 14:53
Гаджеты

ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Astera 14 января в 04:44
Общество

Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Российская газета 14:27
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Космос

«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов

Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
Комсомольская правда 04:49
Кино

Мединский заявил о фантастических успехах отечественного кино

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил о фантастических успехах российского кино в прокате страны.
Вечерняя Москва 08:59
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