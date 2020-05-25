Экономика

ИзвестияИзвестияКудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии

Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъ24 мая в 17:52

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«Петля Кудрина»: глава СП не теряет скромных премьерских амбиций

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Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Газета.Ruвчера в 01:37

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Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

Ведомости24 мая в 21:42

Кудрин назвал первостепенной задачей снижение госрегулирования малого бизнеса

ТАСС24 мая в 21:26
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Газета.Ru 01:41
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87 новых заболевших коронавирусом выявили в Новосибирской области

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Наука

В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета

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Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
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Происшествия

В Индии родители по ошибке заживо похоронили младенца

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Футбол

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Шоу-бизнес

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Общество

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Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
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Финансы

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Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
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Киберспорт

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В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

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Общество

На Сахалине хотят, чтобы 10% детских садов были частными

Ещё один объект, который возводится в Ново-Троицком, — это детский сад рядом с жилищным комплексом.
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Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Наука

Пик цветения ирисов в Никитском ботаническом саду - фотофакт

В Крыму в Никитском ботаническом саду – пик цветения ирисов, сообщает пресс-служба учреждения.
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На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
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Общество

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
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Происшествия

Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех

Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 24 мая в 15:50
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Шоу-бизнес

Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
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Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

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Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

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В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом

В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
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В США спрогнозировали вероятность войны Украины с Россией из-за Крыма

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Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

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