Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКудрин оценил поддержку экономике в 5% ВВП, требуется еще 2–3%

По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, поддержка властями экономики России на фоне пандемии коронавируса превышает 5%. Однако требуется принятие мер еще на 2 – 3% ВВП, считает глава Счетной палаты.
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с чего всё началось

Кудрин оценил необходимую экономике господдержку минимум в 7% ВВП

Обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн руб. только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству, заявил РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
РБКвчера в 23:00

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Кудрин назвал объем необходимой экономике государственной поддержки

Forbes03:13

Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму

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Почему сумму ущерба от пандемии для российского ВВП нужно мысленно удвоить

REGNUMвчера в 20:11

Кудрин запросил дополнительную поддержку для экономики России

ИА Красная Весна01:03

Кудрин оценил поддержку экономике в 5% ВВП, требуется еще 2–3%

Коммерсантъ00:51

Кудрин оценил необходимую экономике господдержку минимум в 7% ВВП

РБКвчера в 23:00

Кудрин предложил властям залезть в долги ради кризиса

Ридус01:19
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Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Общество

Безработные и семьи с детьми получат новые выплаты по указу Путина

Ранее Путин заявил, что в течение трех месяцев врачи будут получать специальные выплаты.
Ньюс-НН 09:32
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
РИА Новости 08:56
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Футбол

АПЛ опровергла слухи о досрочном завершении сезона

Пресс-секретарь английской Премьер-Лиги опроверг заявление спортивного директора "Удинезе" Пьерпаоло Марино.
Soccer.ru 10:20
Общество

Владимир Путин обратился к главам регионов России

Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
ГТРК Псков 09:07
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Политика

Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав

Президент Владимир Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца.
РБК 10:11
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Общество

Собянин призвал бизнес не сокращать людей в период борьбы с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал представителей бизнеса не сокращать своих работников в период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:46
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Космос

Квазар IRAS F11119 + 3257 имеет высокоскоростную двухстороннюю струю

Астрономы провели интерферометрические наблюдения с очень длинной базой (VLBI) квазара IRAS F11119 + 3257 с использованием европейской сети VLBI (EVN).
AstroNews.ru 06 апреля в 17:35
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
Общество

У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких

У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.
РИА Новости 10:50
Происшествия

Подозрение на коронавирус выявили у двух жительниц Кировской области

Женщины госпитализированы в инфекционную больницу. В Кировской области выявлены два новых случая подозрения на коронавирус.
Первоисточник 05:02
Общество

Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы

Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы. Сбербанк уделяет особое внимание качеству обслуживания клиентов.
Вести.Ru 10:47
Хоккей

Овечкин принял вызов Галустяна и сбрил бороду для челленджа

Александр Овечкин, команда которого в настоящее время не выступает в регулярном чемпионате НХЛ из-за пандемии коронавируса, присоединился к челленджу, запущенному Михаилом Галустяном.
Народные новости 09:33
Общество

Московская мэрия закупит бордюры еще на 16 миллиардов рублей

Московская мэрия закупит бордюры еще на 16 миллиардов рублей. Об этом стало известно изданию "Медуза". Ранее уже было выделено 3 миллиарда.
Эхо Москвы 09:02
Экономика

Минфин со второй попытки вернулся на рынок ОФЗ

Минфин в среду, 8 апреля, признал несостоявшимся аукцион по размещению нового выпуска десятилетних ОФЗ с переменным купоном.
Ведомости 08:03
Наука

Учёные заявили, что уничтожение лесов ускоряет распространение инфекций

Учёные заявили, что уничтожение лесов ускоряет распространение инфекций, в том числе таких, как новая коронавирусная.
Ferra 10:29
Политика

Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что ближайшие две-три недели будут определяющими в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 09:05
Общество

Организаторы предложили провести «Бессмертный полк» в России онлайн

Организаторы акции «Бессмертного полка» просят россиян воздержаться от участия в шествии 9 мая на улицах городов, сообщается на сайте движения.
Невские Новости 09:46
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Армия и оружие

Украинского офицера после обмена с ДНР приговорили за госизмену

В 2014-2016 годах офицер ВСУ находился в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а позже, после обмена, его задержали по подозрению в сотрудничестве с «террористами».
Lenta.ru 06:45
Общество

Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой

Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение.
News.ru 09:14
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова опубликовала трогательное видео с двухмесячным сыном

Оксана Самойлова опубликовала трогательное видео с двухмесячным сыном К слову, вчера Оксана Самойлова уже делилась с подписчиками фотографией сына, а две недели назад опубликовала фотографию, где Давиду всего месяц, и написала грустный текст, который совсем не сочетался с милым изображением маленького мальчика.
Вокруг ТВ вчера в 15:07
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса

Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Lenta.ru 09:09
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