Коронавирус
КоммерсантъКудрин оценил поддержку экономике в 5% ВВП, требуется еще 2–3%
По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, поддержка властями экономики России на фоне пандемии коронавируса превышает 5%. Однако требуется принятие мер еще на 2 – 3% ВВП, считает глава Счетной палаты.
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с чего всё началось
Обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн руб. только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству, заявил РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.РБКвчера в 23:00
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Президент России Владимир Путин заявил, что ближайшие две-три недели будут определяющими в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
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