Ранее Кудрин заявил, что из-за коронавируса снижение выручки России от экспорта нефти в I квартале 2020 года почти неизбежно. Глава «Сбербанка» Герман Греф заявлял, что длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России.

Общество Число излечившихся от коронавируса в Китае уже достигло 8,2% Число излечившихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, во всем Китае уже достигло 8,2%, что свидетельствует о том, что лечение начинает давать результаты, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

Гаджеты Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10 Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.

Здоровье Полпред Николай Цуканов потребовал следить за китайцами на Урале «Николай Цуканов обратил внимание органов внутренних дел на необходимость сосредоточить усилия по контролю за гражданами Китая, прибывающими в федеральный округ, и их последующим передвижением», — сообщили URA.RU в пресс-службе полпреда президента в УрФО.

Технологии Samsung объяснил блокировку телевизоров Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.

Происшествия Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Политика Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.