Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин оценил последствия влияния коронавируса на экономику России

Ранее Кудрин заявил, что из-за коронавируса снижение выручки России от экспорта нефти в I квартале 2020 года почти неизбежно. Глава «Сбербанка» Герман Греф заявлял, что длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Кудрин рассказал о влиянии коронавируса на экономику России

Известия06:36

Кудрин оценил влияние распространения нового коронавируса на ВВП России

ТАСС06:35

Кудрин: коронавирус незначительно повлияет на ВВП России

Коммерсантъ06:03

Кудрин оценил последствия влияния коронавируса на экономику России

RT на русском06:02

Кудрин: распространение коронавируса скажется на ВВП РФ незначительно

РЕН ТВ05:48

Кудрин оценил последствия коронавируса для российской экономики

Российская газета05:48

Кудрин дал оценку влияния коронавируса на экономику России

REGNUM05:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Происшествия

Двое российских детей погибли в Таиланде

Lenta.ru 00:10
Политика

Трамп решил сократить помощь другим странам

Дональд Трамп намерен сократить финансирование других государств почти на четверть.
РЕН ТВ 02:13
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Происшествия

В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

Газета.Ru 06:11
Спорт

В Норвегии рассказали об уничтожении российского лыжного спорта

В Норвегии высказались о проблемах с допингом в российском лыжном спорте. Соответствующая статья представлена в издании Dagbladet.
Lenta.ru 06:33
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Общество

Число излечившихся от коронавируса в Китае уже достигло 8,2%

Число излечившихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, во всем Китае уже достигло 8,2%, что свидетельствует о том, что лечение начинает давать результаты, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
РИА Новости 05:52
Культура

Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

Культуромания 04:10
Общество

Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Газета.Ru вчера в 18:57
Экономика

«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РБК 05:46
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Гаджеты

Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10

Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Российская газета 05:59
Происшествия

Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье

Уголовное дело по признакам организации деятельности запрещенной судом организации «Свидетели Иеговы» возбуждено в Забайкалье.
Московский Комсомолец Чита 06:01
Здоровье

Полпред Николай Цуканов потребовал следить за китайцами на Урале

«Николай Цуканов обратил внимание органов внутренних дел на необходимость сосредоточить усилия по контролю за гражданами Китая, прибывающими в федеральный округ, и их последующим передвижением», — сообщили URA.RU в пресс-службе полпреда президента в УрФО.
URA.Ru 05:12
Биатлон

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
РБК 05:56
Здоровье

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 03:28
Шоу-бизнес

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Piter.tv вчера в 09:16
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Шоу-бизнес

Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно

Вечерняя Москва 06:37
Технологии

Samsung объяснил блокировку телевизоров

Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Интермонитор.ру 08 февраля в 15:39
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Известия вчера в 22:17
Происшествия

Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии

Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Ведомости 03:49
Армия и оружие

Турецкий военный конвой вошел в Идлиб

Конвой турецкой военной техники пересек границу с Сирией и вошел в Идлиб, сообщает телеканал Skynews-Arabia.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Происшествия

Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

Sibnovosti.ru 03:56
Политика

Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки об учёных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки о контактах российских учёных с иностранными коллегами.
RT на русском 06:48
Шоу-бизнес

Кукла, кимоно и дворец: как выглядят звезды на церемонии «Оскар»

Американский актер, певец и драматург Билли Портер, уже блиставший своими нарядами на других церемониях, прибыл на красную ковровую дорожку в платье, "вдохновленным Кенсингтонским дворцом", и на высоких каблуках.
РЕН ТВ вчера в 18:29
Армия и оружие

В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
RT на русском 03:49
Политика

В МИД Украины ответили на вопрос о возвращении посла в Россию

Ранее МИД Украины сообщал, что Киев согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет в настоящее время.
Взгляд.ру 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное