Лукашенко пожал руку женщине с коронавирусом, чтобы доказать, что он не двойник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» больницы в Орше и во время общения с одной из пациенток с COVID-19 пожал ей руку, а затем снял маску, чтобы доказать, что он не двойник главы государства.