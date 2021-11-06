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Кудрин оценил потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов

Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от $4 трлн до $10 трлн, заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.
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Кудрин подчеркнул, что пандемия указала на неготовность мировой системы здравоохранения, а также социальной поддержки к глобальным потрясениям.
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Благодаря проверкам, медикам были доначислены стимулирующие выплаты на сумму 251 млн рублей.
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"Основной фокус рекомендаций - внедрение и использование при оценке государственной политики инструментов анализа данных и элементов машинного обучения", - добавил Кудрин.
РИА Новости

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Кудрин заявил, что потери мировой экономики от пандемии составили $4-10 трлн
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