ВедомостиКудрин оценил потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларовПотери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от $4 трлн до $10 трлн, заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.REGNUMКудрин подчеркнул, что пандемия указала на неготовность мировой системы здравоохранения, а также социальной поддержки к глобальным потрясениям.КомпанияБлагодаря проверкам, медикам были доначислены стимулирующие выплаты на сумму 251 млн рублей.Expert.ru"Основной фокус рекомендаций - внедрение и использование при оценке государственной политики инструментов анализа данных и элементов машинного обучения", - добавил Кудрин.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильREGNUMЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейГЛАС.RUГазета.RuКомсомольская правдаФАНОбщественная служба новостейПодробнее о событииКудрин заявил, что потери мировой экономики от пандемии составили $4-10 трлнТАСС12:17Кудрин заявил, что пандемия выявила неготовность здравоохранения к глобальным потрясениямРИА Новости09:00Самое цитируемоеКудрин оценил потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларовВедомости11:32Кудрин: пандемия выявила неготовность здравоохранения к потрясениямSmotrim.ru10:22Алексей Кудрин указал на неготовность системы здравоохранения к глобальным потрясениямЭкономика сегодня10:05Кудрин заявил, что пандемия показала неготовность здравоохранения к глобальным потрясениямФАН09:40Кудрин: потери мировой экономики от пандемии составили от 4 до 10 триллионов долларовLenta.ru10:25Показать ещёОценить106Поделиться