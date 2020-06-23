Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.
Читать в источнике
Комментировать185

Подробнее о событии

Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

РИА Новостивчера в 14:04

Кудрин: для доверия россиян важно, чтобы НДФЛ больше не менялся

Коммерсантъвчера в 13:48

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

RT на русскомвчера в 12:15

Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

Lenta.ruвчера в 12:43

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

РБКвчера в 12:42

Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»

Газета.Ruвчера в 12:28

Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

Ведомостивчера в 13:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
1,4K
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
552
Общество

Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
44
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
33
Политика

В Москве завершился парад Победы

В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Москва 24 04:16
594
Теннис

У теннисиста Джоковича нашли коронавирус

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.
Известия вчера в 11:58
26
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
711
Авто

Lada Vesta подорожала в два раза больше, чем Rio и Solaris

Цены на Lada Vesta в кузове седан выросли вдвое больше, чем на Kia Rio и Hyundai Solaris.
AvtoVolgograda.ru вчера в 09:16
6
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
5,7K
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
2,6K
Политика

В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
272
Общество

Мурашко: Всплеск пандемии в России идет на убыль

По словам главы Минздрава, снижение заболеваемости в регионах идет как бы с запозданием от Москвы недели на три.
Российская газета 06:15
4
Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
3
Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
71
Здоровье

На Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу

Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 был зафиксирован на Украине - за прошедшие сутки заболели 940 человек, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета.Ru 03:09
Технологии

Энтузиасты показали новую игру про ежа Соника на базе Unreal Engine 4

Вашингтон, 24 июня 2020, 05:07 — REGNUM Энтузиасты, разрабатывающие игру про ежа Соника Sonic 2020, на базе «движка» Unreal Engine 4, выложили в сеть видео с демонстрацией её геймплея (игрового процесса).
REGNUM вчера в 22:07
1
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
961
Спорт

Матыцин прокомментировал открытое письмо легкоатлетов Владимиру Путину

РИА Новости 03:06
1
Политика

Шойгу перекрестился перед парадом Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу перекрестился перед началом парада Победы на Красной площади в Москве.
Lenta.ru 03:40
Здоровье

В Петербурге разрешили плановую госпитализацию и посещение поликлиник

С 25 июня открываются для плановых посещений поликлиники и амбулатории.
ИА Красная Весна 04:42
63
Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения

Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 13:05
1,5K
Здоровье

Еще 207 нижегородцев заразились коронавирусом

По последним данным, в России за все время пандемии коронавирусом заболели 606 881 человек. Их них 8513 умерли, а 368 822 выздоровели.
Ньюс-НН 04:04
36
Общество

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 22 июня в 07:18
23
Общество

Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Общество

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного ипотечного кредитования, передаёт Regnum.
Агробук 04:54
241
Происшествия

Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда

В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
19
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
5,3K
Армия и оружие

На российской авиабазе в Сирии провели парад Победы

В Сирии на российской авиабазе Хмеймим состоялся парад, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:29
3
Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru вчера в 18:37
15
Политика

Путин после парада переговорил с главами Казахстана и Узбекистана

Президент России Владимир Путин после парада Победы переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана, президент Белоруссии Александр Лукашенко держался позади.
РИА Новости 05:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное