Новая корректировка налогов на доходы физических лиц, предложенная сегодня в ходе обращения к россиянам президентом страны Владимиром Путиным, является актуальной. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Политика Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы Президент России Владимир Путин на приеме в честь иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москву, поднял тост за ветеранов и победы и заверил, что память о тех, кто не вернулся с войны, не уйдет.

Общество Путин сообщил о выплате еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет Владимир Путин в своем обращении к нации объявил о повышении подоходного налога до 15% для россиян с годовым доходом выше 5 млн рублей, пообещав направить полученные средства на лечение детей и закупку медицинской техники. 2,7K

Общество Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин. 1,2K

Общество В Татарстане семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей Родители с детьми от трех до 16 лет прежде уже получили единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Экономика Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким. 979

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Биатлон В РУСАДА высказались против выдвижения Зайцевой в правление СБР Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась о выдвижении Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).

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Космос Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс» Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 693

Экономика Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР. 5,5K

Политика «Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.

Политика Путин после парада Победы переговорил с главами нескольких стран Президент РФ Владимир Путин после парада в честь 75-летия Победы в великой Отечественной войне успел переговорить с некоторыми со своими коллегами.