Экономика
Life.ruКудрин назвал актуальными предложенные Путиным корректировки НДФЛ
Новая корректировка налогов на доходы физических лиц, предложенная сегодня в ходе обращения к россиянам президентом страны Владимиром Путиным, является актуальной. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Политика
Лукашенко приехал на парад Победы в Москву вместе с сыновьями
Вечерняя Москва 03:26
Политика
Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы
Президент России Владимир Путин на приеме в честь иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москву, поднял тост за ветеранов и победы и заверил, что память о тех, кто не вернулся с войны, не уйдет.
РИА Новости 07:22
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета вчера в 09:44
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Технологии
В Telegram прокомментировали сообщения об утечке данных пользователей
Пресс-служба Telegram прокомментировала сообщения об утечке базы данных пользователей мессенджера, содержащей никнеймы и телефонные номера.
RT на русском 07:20
Общество
Путин сообщил о выплате еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Владимир Путин в своем обращении к нации объявил о повышении подоходного налога до 15% для россиян с годовым доходом выше 5 млн рублей, пообещав направить полученные средства на лечение детей и закупку медицинской техники.
Газета.Ru вчера в 13:04
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
Происшествия
Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве
Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Происшествия
Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи
Московский Комсомолец 05:17
Общество
В Татарстане семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Родители с детьми от трех до 16 лет прежде уже получили единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
АиФ Казань 07:13
Экономика
Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой
Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru вчера в 04:06
Общество
Мандатная комиссия оценит потасовку депутатов в Саратовской думе
Саратов, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Оценку поведения депутатов Саратовской области, где ранее произошла потасовка между народными избранниками из фракций КПРФ и «Единая Россия», даст мандатная комиссия.
REGNUM 06:06
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру вчера в 04:34
Биатлон
В РУСАДА высказались против выдвижения Зайцевой в правление СБР
Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась о выдвижении Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).
Газета.Ru 07:21
Энергетика
Белоруссия продолжает закупать нефть в Азербайджане
В свою очередь, заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ибрагим Ахмедов отметил, что компания планирует ориентировочно 25—26 июня отправить для Белоруссии партию нефти из грузинского порта Супса.
Евразия Daily 03:02
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Космос
Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс»
Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.
Научная Россия вчера в 17:41
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 89 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Properm.ru 03:47
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru вчера в 05:40
Политика
В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией
В Минобороны Китая возложили на Индию ответственность за вооруженное столкновение на границе.
Деловое.ТВ 04:20
Политика
«Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского
Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.
REGNUM 03:47
Политика
Путин после парада Победы переговорил с главами нескольких стран
Президент РФ Владимир Путин после парада в честь 75-летия Победы в великой Отечественной войне успел переговорить с некоторыми со своими коллегами.
Аргументы недели 05:59
Общество
Мурашко оценил ход клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от коронавируса идут в штатном режиме. Об этом в среду, 24 июня, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Известия 06:03
Наука
Студентка открыла сразу 18 новых видов жуков в Южной Америке
Американская студентка Рэчел Смит из Университета Арканзаса в одиночку смогла описать 18 новых видов жуков.
Экономика сегодня 05:20