Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКудрин оценил предложение Путина об изменении ставки НДФЛ

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил со следующего года отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц и повысить ставку НДФЛ с 13% до 15% для лиц с годовыми доходами более 5 миллионов рублей.
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