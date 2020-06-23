Экономика
Аргументы и ФактыКудрин оценил предложение Путина об изменении ставки НДФЛ
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил со следующего года отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц и повысить ставку НДФЛ с 13% до 15% для лиц с годовыми доходами более 5 миллионов рублей.
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Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
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