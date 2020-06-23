Экономика
Аргументы и ФактыКудрин оценил предложение Путина об изменении ставки НДФЛ
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил со следующего года отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц и повысить ставку НДФЛ с 13% до 15% для лиц с годовыми доходами более 5 миллионов рублей.
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Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
РИА Новости 16:17
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил «РИА Новости» посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Коммерсантъ 17:31
Общество
Салют в Москве в честь 75-летия Победы продлится 15 минут
Пиротехническое шоу в Москве в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне начнется с 23:00 в среду и продлится 15 минут.
Известия 08:16
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Игры
В Crash Bandicoot 4: It’s About Time можно будет играть в мультиплеере
ИА Красная Весна 10:55
Кино
Вышел трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»
Inc-news.ru 09:30
Общество
В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа
Министерство юстиции США сообщило в среду вынесении нового обвинительного заключения в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
ТАСС 19:35
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 15:54
Происшествия
В Черногории полиция разогнала протесты слезоточивым газом
Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона протестующих во втором по величине городе Черногории - Никшиче.
ТАСС 19:07
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Происшествия
В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом
В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.
Neva.Today 14:31
Экономика
Строительство терминала НОВАТЭКа в бухте Бечевинской планируют начать в этом году
Первый этап работ по строительству терминала сжиженного природного газа в бухте Бечевинская начнется в 2020 году.
Кам 24 18:14
Общество
Южносахалинцев спрашивают об озеленении перекрестков и улиц
Центр развития городской среды "Наш город" запустил опрос, касающийся озеленения городских улиц и перекрестков.
Сахалин.Инфо вчера в 23:36
Экономика
Ъ: обещанные Путиным льготы для IT могут компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта
Обещанное снижение российским президентом Владимиром Путиным налога на прибыль и страховых взносов для IT-компаний могут компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта.
Znak.com 15:49
Общество
Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил в Москве
Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс "Дорога памяти", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 10:43
Общество
«Роснефть» повысила стоимость топлива на Сахалине
В розничной сети компании "Роснефть", которая владеет крупнейшей сетью АЗС на Сахалине, выросли цены на топливо.
Сахалин.Инфо вчера в 18:25
Общество
Мурашко констатировал спад коронавируса в России
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что всплеск коронавируса в России идет на убыль.
BFM.ru 13:08
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Политика
Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма
Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
ФАН 11:07
Общество
На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию
C 25 июня граждане Российской Федерации смогут проголосовать по поправкам в Конституцию.
Вести.Ru 17:50
Футбол
Бывший полузащитник «Халл Сити» совершил каминг-аут
Бывший полузащитник «Халл Сити» Томас Битти сделал публичное заявление о своей ориентации.
Матч ТВ 15:35
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44