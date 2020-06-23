Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКудрин оценил предложение Путина об изменении ставки НДФЛ

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил со следующего года отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц и повысить ставку НДФЛ с 13% до 15% для лиц с годовыми доходами более 5 миллионов рублей.
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RT на русскомвчера в 12:15
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Коммерсантъ 17:31
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Салют в Москве в честь 75-летия Победы продлится 15 минут

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В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
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Министерство юстиции США сообщило в среду вынесении нового обвинительного заключения в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
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Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
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Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
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Происшествия

В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом

В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.
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Строительство терминала НОВАТЭКа в бухте Бечевинской планируют начать в этом году

Первый этап работ по строительству терминала сжиженного природного газа в бухте Бечевинская начнется в 2020 году.
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Ъ: обещанные Путиным льготы для IT могут компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта

Обещанное снижение российским президентом Владимиром Путиным налога на прибыль и страховых взносов для IT-компаний могут компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта.
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Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил в Москве

Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс "Дорога памяти", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
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«Роснефть» повысила стоимость топлива на Сахалине

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Мурашко констатировал спад коронавируса в России

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что всплеск коронавируса в России идет на убыль.
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма

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C 25 июня граждане Российской Федерации смогут проголосовать по поправкам в Конституцию.
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Бывший полузащитник «Халл Сити» совершил каминг-аут

Бывший полузащитник «Халл Сити» Томас Битти сделал публичное заявление о своей ориентации.
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Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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