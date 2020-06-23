Экономика
ВедомостиКудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что предложенное президентом Владимиром Путиным изменение ставки НДФЛ аккуратное. «Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности», – заметил Кудрин.
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Общество
Жители Башкирии с 29 июня смогут совершать турпоездки, посещать храмы и мечети
Жители Башкирии с 29 июня смогут отправиться в туристические поездки, посещать религиозные объекты.
ТАСС 09:47
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 10:27
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
Лукашенко остался в стороне во время общения Путина с лидерами стран на параде
Lenta.ru 05:54
Политика
Китай опротестовал планы США по размещению ракет
Китай решительно против планов США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет ТАСС.
Газета.Ru 11:44
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Общество
Погибшую на Бали Настю Тропицель кремируют без присутствия родных
Instagram Тело погибшей в ДТП на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной как блогер Настя Тропицель, будет кремировано 25 июня без присутствия родных.
РЕН ТВ 11:14
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Культура
Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
Культура
На Мамаевом кургане прошла репетиция концерта Победы
Специально для «Концерта Победы» на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру вчера в 19:24
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Футбол
«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня вчера в 01:50
Политика
Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Политика
Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого
Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
Газета.Ru 08:24
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Вечером 23 июня сообщалось, что военные Сирии отразили воздушные атаки в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли двое сирийских военнослужащих.
Известия вчера в 18:15
Кино
Сериал «Возрождение. Осман» с Бураком Озчивитом продлят на новый сезон
Продюсер проекта Мехмет Боздаг подтвердил турецкому изданию «Акшам», что сериал продлен на второй сезон и останется в том же слоте.
Киноафиша России 04:15
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Энергетика
Падение цен на нефть ускорилось до 6%
По данным на 18:52 августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 5,95%, составив $37,97 за баррель.
RT на русском 11:55
Общество
Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы
«МК» стало известно содержимое котомок, которые были оставлены для гостей Парада Победы в Москве.
Московский Комсомолец 05:31
Футбол
Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09