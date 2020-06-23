В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.

Технологии В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя. 533

Гаджеты К будущим играм готова: NVIDIA представила драйвер с полной поддержкой DirectX 12 Ultimate и Vulkan 1.2 В марте после рассказа о консоли Xbox Series X компания Microsoft представила новую версию своего API — DirectX 12 Ultimate.

Общество В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей. 524

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 131

Политика Путин надеется на скорое возвращение нормальной жизни в России Президент России Владимир Путин выразил надежду, что жизнь в стране в скором времени вернётся в нормальное русло после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Энергетика Российская нефть Urals за июнь резко подорожала Стоимость российской нефти Urals в Европе выросла до $45 за баррель с начала июня, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus Media, передает «РИА Новости». 46

Футбол Ломакин отказался становиться владельцем «Химок» Владелец Fix Price Сергей Ломакин отказался от идеи приобретения футбольного клуба «Химки».

Религия Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем». 55

Политика Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза. 163

Политика Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм Ранее французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал важным заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне, о чём необходимо всегда помнить. 11

Футбол «Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,9K

Общество В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops. 1,6K

Футбол Фанат «Бернли» был уволен с работы за свой баннер «Жизни белых важны» Фанат футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл потерял работу после своей акции с баннером "Жизни белых важны", сообщает The Sun.

Общество Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины. 198