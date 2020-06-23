Экономика

ФАНФАНКудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ

Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. По его словам, повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает указанную сумму.
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