Экономика
ФАНКудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ
Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. По его словам, повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает указанную сумму.
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Общество
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