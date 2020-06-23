Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.
Читать в источнике
Комментировать191

Подробнее о событии

Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

РИА Новостивчера в 14:04

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

RT на русскомвчера в 12:15

Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

Ведомостивчера в 13:27

Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

Lenta.ruвчера в 12:43

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

РБКвчера в 12:42

Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»

Газета.Ruвчера в 12:28

Кудрин: для доверия россиян важно, чтобы НДФЛ больше не менялся

Коммерсантъвчера в 13:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Игры

Нил Дракманн о потенциальной The Last of Us Part III: она должна соответствовать эмоциональной сути первой части, как и сиквел

3DNews 05:11
1
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

Вести.Ru 06:02
731
Политика

Путин оценил проведение парада Победы в Москве

Организаторы парада Победы в Москве и военнослужащие старались от души, заявил президент России Владимир Путин на приеме для иностранных лидеров, приехавших на парад.
РИА Новости 07:25
10
Теннис

Новак Джокович прокомментировал своё заражение коронавирусом

Metaratings вчера в 11:25
26
Общество

Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
2
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
1,9K
Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей для России

Для наращивания минимального размера оплаты труда уже предпринимаются активные шаги.
RuNews24.ru 22 июня в 12:49
154
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
517
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

В декабре большинство банков анонсировали взимание комиссий за переводы через систему быстрых переводов.
Прецедент-Новосибирск 22 июня в 00:40
4,3K
Футбол

После матча «Зенита» и ЦСКА в Петербурге появилось граффити с Лапенко

После матча 23-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА в Петербурге появилось граффити с одним из героев популярного видоблогера Антона Лапенко.
78.ru 06:15
Общество

Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе

Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
25
Здоровье

В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию

С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 02:49
75
Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна вчера в 13:44
46
Армия и оружие

США перебазируют в Польшу две тысячи военных

США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости вчера в 02:06
85
Общество

Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.
ТАСС 07:16
8
Экономика

«Яндекс» назвал последствия коронавируса для своего бизнеса

Как указал Yandex, на выручку повлияли ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые привели к снижению прибыли рекламного бизнеса, такси и каршеринга, но спровоцировали рост в направлениях доставки еды и медиасервисов.
РБК 07:38
Политика

Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве

На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК вчера в 08:01
2K
Общество

США могут ввести пошлины на $3,1 млрд на импорт из ЕС и Великобритании

США рассматривают возможность введения новых пошлин для товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму $3,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление офиса представителя на торговых переговорах США Роберта Лайтхайзера.
Коммерсантъ 07:21
Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
725
Общество

Еще 63 человека заболели коронавирусом в Самарской области

Сегодня, 22 июня, в Самарской области еще 63 человека заболели коронавирусом, передает федеральный оперштаб.
Волжская коммуна 22 июня в 03:36
402
Футбол

«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил Месси с 33-летием.
Газета.Ru 06:31
Общество

Медуза: Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в регионах задействовали специальное приложение

Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в ряде регионов задействовали специальное приложение.
Эхо Москвы 05:05
1
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
962
Хоккей

«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше

CT news вчера в 20:38
Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 24 июня

За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 83 новых случая заражения коронавирусом.
Тульская пресса 07:11
686
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
468
Общество

135 заражений коронавирусом в Ростовской области выявили за сутки

По информации Роспотребнадзора на среду, 24 июня, за сутки в Ростовской области еще у 135 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:48
1,3K
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете

Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.
Дни24 вчера в 12:42
Авто

Сергей Шойгу проехал по Красной площади на кабриолете Aurus

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков во второй год подряд выехали на Красную площадь на кабриолетах Aurus.
Автоновости дня 07:30
4
Культура

Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома»

Ранее Lego выпустила конструктор-перевертыш по мотивам сериала «Очень странные дела», модель «Звездного разрушителя» больше метра длиной и даже линейку Dots, детали из которой можно использовать в дизайне и декоре.
Афиша Daily 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное