Экономика
RT на русскомКудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.
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Игры
Нил Дракманн о потенциальной The Last of Us Part III: она должна соответствовать эмоциональной сути первой части, как и сиквел
3DNews 05:11
Политика
Путин оценил проведение парада Победы в Москве
Организаторы парада Победы в Москве и военнослужащие старались от души, заявил президент России Владимир Путин на приеме для иностранных лидеров, приехавших на парад.
РИА Новости 07:25
Теннис
Новак Джокович прокомментировал своё заражение коронавирусом
Metaratings вчера в 11:25
Общество
Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей для России
Для наращивания минимального размера оплаты труда уже предпринимаются активные шаги.
RuNews24.ru 22 июня в 12:49
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
В декабре большинство банков анонсировали взимание комиссий за переводы через систему быстрых переводов.
Прецедент-Новосибирск 22 июня в 00:40
Футбол
После матча «Зенита» и ЦСКА в Петербурге появилось граффити с Лапенко
После матча 23-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА в Петербурге появилось граффити с одним из героев популярного видоблогера Антона Лапенко.
78.ru 06:15
Общество
Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе
Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
Здоровье
В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию
С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 02:49
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна вчера в 13:44
Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости вчера в 02:06
Общество
Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.
ТАСС 07:16
Экономика
«Яндекс» назвал последствия коронавируса для своего бизнеса
Как указал Yandex, на выручку повлияли ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые привели к снижению прибыли рекламного бизнеса, такси и каршеринга, но спровоцировали рост в направлениях доставки еды и медиасервисов.
РБК 07:38
Политика
Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве
На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК вчера в 08:01
Общество
США могут ввести пошлины на $3,1 млрд на импорт из ЕС и Великобритании
США рассматривают возможность введения новых пошлин для товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму $3,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление офиса представителя на торговых переговорах США Роберта Лайтхайзера.
Коммерсантъ 07:21
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
Общество
Еще 63 человека заболели коронавирусом в Самарской области
Сегодня, 22 июня, в Самарской области еще 63 человека заболели коронавирусом, передает федеральный оперштаб.
Волжская коммуна 22 июня в 03:36
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с днем рождения
Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил Месси с 33-летием.
Газета.Ru 06:31
Общество
Медуза: Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в регионах задействовали специальное приложение
Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в ряде регионов задействовали специальное приложение.
Эхо Москвы 05:05
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
Хоккей
«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше
CT news вчера в 20:38
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 24 июня
За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 83 новых случая заражения коронавирусом.
Тульская пресса 07:11
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
135 заражений коронавирусом в Ростовской области выявили за сутки
По информации Роспотребнадзора на среду, 24 июня, за сутки в Ростовской области еще у 135 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:48
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете
Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.
Дни24 вчера в 12:42
Авто
Сергей Шойгу проехал по Красной площади на кабриолете Aurus
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков во второй год подряд выехали на Красную площадь на кабриолетах Aurus.
Автоновости дня 07:30
Культура
Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома»
Ранее Lego выпустила конструктор-перевертыш по мотивам сериала «Очень странные дела», модель «Звездного разрушителя» больше метра длиной и даже линейку Dots, детали из которой можно использовать в дизайне и декоре.
Афиша Daily 05:13