Экономика
Капитал страныКудрин оценил сделку по продаже акций Сбербанка
Сделка по продаже Банком России контрольного пакета акций Сбербанка Правительству РФ является разумной, а средства Фонда национального благосостояния обоснованным источником для оплаты акций. Так прокомментировал планирующуюся продажу Сбербанка Правительству глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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с чего всё началось
Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.РИА Новости17 февраля в 01:29
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Счетная палата РФ проверит передачу пакета акций Сбербанка за счет средств ФНБ
ПРАЙМ17 февраля в 01:15
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