Экономика
Lenta.ruКудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным. Такое мнение озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его слова приводит ТАСС.
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Распространение коронавируса скажется на ВВП России незначительно, в пределах 0,1-0,2 п. п. Такое мнение высказал журналистам председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС06:35
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Общество
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В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
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Исследователи из Шанхая первыми в мире приступили к испытанию лекарства от коронавируса нового типа. Сейчас вакцину тестируют на мышах.
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"Сильная боль в плече может быть признаком опасных заболеваний", — предупредил врач-невролог и остеопат Александр Борисычев.
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В Норвегии ответили на обвинения России по Шпицбергену
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Наибольшее количество профессиональных футболистов выпускают футбольные академии в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге.
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции.
Наука
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Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.