Распространение нового типа коронавируса повлияет на мировую экономику глубже, чем предполагалось ранее. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы, передает ТАСС. По его словам, согласно последним прогнозам, последствия эпидемии могут снизить мировой ВВП на 0,4%.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне США и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, заявил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса.

Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».

Авто Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева опубликовала фото в ванной Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети выложила фото, на котором обнаженная принимает ванну.

Общество В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.

Авто Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным Под капотом установлен мотор на 3.8 литра, который имеет мощность в 650 лошадиных сил, что на 70 пунктов больше, чем агрегат, установленный в прошлой модификации.

Экономика Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

Происшествия Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.

Спорт Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.

Общество Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.

Политика Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.