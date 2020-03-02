Экономика

BFM.ruBFM.ruКудрин оценил влияние коронавируса на экономику

Распространение нового типа коронавируса повлияет на мировую экономику глубже, чем предполагалось ранее. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы, передает ТАСС. По его словам, согласно последним прогнозам, последствия эпидемии могут снизить мировой ВВП на 0,4%.
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Кудрин считает, что влияние коронавируса на мировую экономику будет глубже предполагаемого

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Кудрин оценил последствия для мировой экономики из-за коронавируса

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Life.ruвчера в 07:47

Кудрин обрисовал масштаб влияния коронавируса на мировую экономику

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:48
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
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Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
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Омичку, убившую дочь из-за хлебных крошек, посадили на 11 лет

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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 09:04
Политика

США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне

США и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, заявил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса.
REGNUM 16:20
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости вчера в 10:35
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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
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Казахстан, Литва и Белоруссия сыграют в одной группе в Лиге наций

Сборные Казахстана, Литвы и Белоруссии по футболу сыграют между собой в группе в Лиге наций в сезоне-2020/21.
РИА Новости 12:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM 17:58
Шоу-бизнес

Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
РЕН ТВ 09:26
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной

ToDay News Ufa 08:41
Авто

Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar

В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.
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Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева опубликовала фото в ванной

Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети выложила фото, на котором обнаженная принимает ванну.
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Футбол

Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России

Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
Metaratings 08:17
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Общество

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Ведомости 16:25
Авто

Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным

Под капотом установлен мотор на 3.8 литра, который имеет мощность в 650 лошадиных сил, что на 70 пунктов больше, чем агрегат, установленный в прошлой модификации.
Daily-Motor.Ru 11:53
Экономика

Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян

Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
РБК 16:00
Происшествия

Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook

Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Lenta.ru 21:19
Спорт

Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян

Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.
Московский Комсомолец 17:11
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:58
Происшествия

В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело

Российская газета 09:40
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
РИА Новости 10:35
Политика

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 15:10
Авто

В России под налог на роскошь попали новые автомобили

В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Somanyhorses вчера в 11:22
Баскетбол

ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в матче баскетбольной Евролиги

В рамках регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом».
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Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек

Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
РИА Новости вчера в 19:19
Политика

Германия планирует передать России данные о советских военнопленных

Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях.
РИА Новости 16:47
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Общество

Число заразившихся новым коронавирусом в Японии достигло тысячи

Количество заразившихся новым типом коронавируса COVID-2019 в Японии достигло 1000 человек.
Политика Сегодня 21:05
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