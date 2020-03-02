Экономика
BFM.ruКудрин оценил влияние коронавируса на экономику
Распространение нового типа коронавируса повлияет на мировую экономику глубже, чем предполагалось ранее. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы, передает ТАСС. По его словам, согласно последним прогнозам, последствия эпидемии могут снизить мировой ВВП на 0,4%.
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Политика
Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне
США и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, заявил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Футбол
Казахстан, Литва и Белоруссия сыграют в одной группе в Лиге наций
Сборные Казахстана, Литвы и Белоруссии по футболу сыграют между собой в группе в Лиге наций в сезоне-2020/21.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной
Авто
Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar
В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева опубликовала фото в ванной
Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети выложила фото, на котором обнаженная принимает ванну.
Футбол
Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России
Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Авто
Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
Под капотом установлен мотор на 3.8 литра, который имеет мощность в 650 лошадиных сил, что на 70 пунктов больше, чем агрегат, установленный в прошлой модификации.
Экономика
Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян
Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Спорт
Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян
Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Происшествия
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Баскетбол
ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в матче баскетбольной Евролиги
В рамках регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом».
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек
Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
Политика
Германия планирует передать России данные о советских военнопленных
Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Общество
Число заразившихся новым коронавирусом в Японии достигло тысячи
Количество заразившихся новым типом коронавируса COVID-2019 в Японии достигло 1000 человек.