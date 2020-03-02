Экономика
BFM.ruКудрин оценил влияние коронавируса на экономику
Распространение нового типа коронавируса повлияет на мировую экономику глубже, чем предполагалось ранее. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы, передает ТАСС. По его словам, согласно последним прогнозам, последствия эпидемии могут снизить мировой ВВП на 0,4%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Музыка
Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Китае достигло 80 270 человек. 49 856 выздоровели, умерли от болезни 2 918 человек.
Здоровье
Южно-Сахалинск продолжает двигаться к цифровой трансформации
В 2018 году администрация Южно-Сахалинска сделала первые шаги к цифровой трансформации в рамках регионального проекта "Эффективный регион", направленного на повышение эффективности работы муниципальных служб путем цифровизации, внедрение бережливых технологий и улучшение управленческих процессов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Хоккей
Четыре передачи Малкина помогли «Питтсбургу» переиграть «Оттаву»
Российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин отдал четыре результативные передачи.
Политика
Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
Авто
Представили обновленный Geely Emgrand GL
Компания Geely представила обновленный седан Emgrand GL.
Происшествия
Семь человек пострадали при обрушении стены жилого дома в Самаре
Шоу-бизнес
Звезда «Людей Икс» Зои Кравиц снялась обнаженной для журнала The Pop
Американская актриса театра и кино Зои Кравиц, известная благодаря роли в фантастическом фильме «Люди Икс», приняла участие в откровенной фотосессии для страниц журнала The Pop.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»
Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Политика
Германия планирует передать России данные о советских военнопленных
Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Общество
В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Политика
Сандерс уверен в своём выдвижении в президенты США от демократов
Сенатор Берни Сандерс на встрече со своими сторонниками в штате Вермонт выразил уверенность, что его выдвинут в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Экономика
Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка
Накануне, 2 марта, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает перенести крайний срок перечисления в бюджет выручки от продажи им акций Сбербанка.
Армия и оружие
Юрист из Австралии сообщил, кто реально сбил Боинг над Донбассом
Если сюда приплюсовать, что США упрямо отказываются предоставлять данные со своих спутников круглосуточно мониторивших ситуацию в районе боевых действий то становится совершенно понятно, что MH17 мог быть сбит только украинским истребителем, считает Джеймс О’Нил.
Футбол
Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»
Наука
Ученые смогли изготовить новые литиевые батареи из бывших в употреблении
Как подчеркнул один из руководителей исследования, профессор Альваро Кабальеро, исследователи смогли устранить примеси использованного графита, реорганизовать его структуру и активировать его для нового использования.
Футбол
Определились группы лиги D в Лиге наций
В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Автоспорт
Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок
Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Футбол
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»
В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.