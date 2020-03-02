Распространение нового типа коронавируса повлияет на мировую экономику глубже, чем предполагалось ранее. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы, передает ТАСС. По его словам, согласно последним прогнозам, последствия эпидемии могут снизить мировой ВВП на 0,4%.

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