Экономика

BFM.ruBFM.ruКудрин оценил влияние коронавируса на экономику

Распространение нового типа коронавируса повлияет на мировую экономику глубже, чем предполагалось ранее. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы, передает ТАСС. По его словам, согласно последним прогнозам, последствия эпидемии могут снизить мировой ВВП на 0,4%.
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
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Если сюда приплюсовать, что США упрямо отказываются предоставлять данные со своих спутников круглосуточно мониторивших ситуацию в районе боевых действий то становится совершенно понятно, что MH17 мог быть сбит только украинским истребителем, считает Джеймс О’Нил.
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