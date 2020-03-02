Распространение нового типа коронавируса повлияет на мировую экономику глубже, чем предполагалось ранее. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы, передает ТАСС. По его словам, согласно последним прогнозам, последствия эпидемии могут снизить мировой ВВП на 0,4%.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Общество Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.

Технологии Google отменила презентацию Android 11 из-за коронавируса Компания Google отменила своё крупнейшее мероприятие Google I/O, на котором должны были представить новую одиннадцатую версию Android.

Здоровье ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.

Спорт Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.

Здоровье В Сургуте мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус По информации телеканала, заместитель руководителя поликлиники по медицинской части Виктория Маковская сообщила, что поводов для паники нет, согласно инструкции Министерства здравоохранения по выявлению новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пациента изолировали и госпитализировали в инфекционное отделение сургутской ОКБ.

Финансы Рубль продолжает рост после неожиданного снижения ставки ФРС США Неожиданное решение ФРС США снизить базовую учетную ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%, ускорило коррекционный рост российской валюты.

Экономика Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.