Экономика
BFM.ruКудрин оценил влияние коронавируса на экономику
Распространение нового типа коронавируса повлияет на мировую экономику глубже, чем предполагалось ранее. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы, передает ТАСС. По его словам, согласно последним прогнозам, последствия эпидемии могут снизить мировой ВВП на 0,4%.
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Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Авто
Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей
Эксперты рассказали, какие ошибки могут обусловить поломку мотора автомобиля.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Общество
Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч
В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Шоу-бизнес
Жена Овечкина сообщила пол будущего ребенка
Стал известен пол будущего ребенка семьи Овечкиных.
Общество
В России появится почти 5 тысяч новых авиамаршрутов
Технологии
Google отменила презентацию Android 11 из-за коронавируса
Компания Google отменила своё крупнейшее мероприятие Google I/O, на котором должны были представить новую одиннадцатую версию Android.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Армия и оружие
Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике
С целью снятия с себя ответственности командир 46-й бригады Котенко скрыл истинные обстоятельства гибели и ранения личного состава от вышестоящего штаба, представив их как результат обстрела со стороны НМ ЛНР.
Происшествия
Школьники отравились газом на Украине
Правоохранители установили, что подростки отравились парами газа, говорится на сайте Нацполиции страны.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
Происшествия
Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси
По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Наука
В курганах Восточной Азии обнаружен 5000-летний молочный белок
Политика
Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Спорт
Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян
Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Здоровье
В Сургуте мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус
По информации телеканала, заместитель руководителя поликлиники по медицинской части Виктория Маковская сообщила, что поводов для паники нет, согласно инструкции Министерства здравоохранения по выявлению новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пациента изолировали и госпитализировали в инфекционное отделение сургутской ОКБ.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.
Финансы
Рубль продолжает рост после неожиданного снижения ставки ФРС США
Неожиданное решение ФРС США снизить базовую учетную ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%, ускорило коррекционный рост российской валюты.
Кино
Disney опубликовал русскоязычный трейлер «Артемиса Фаула»
Фильм будет основан на одноименной серии книг Оуэна Колфера о юном криминальном гении.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Футбол
Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги гостевой встречи с лондонским "Челси" в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Футбол
Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России
Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.