Экономика

BFM.ruBFM.ruКудрин оценил влияние коронавируса на экономику

Распространение нового типа коронавируса повлияет на мировую экономику глубже, чем предполагалось ранее. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Госдумы, передает ТАСС. По его словам, согласно последним прогнозам, последствия эпидемии могут снизить мировой ВВП на 0,4%.
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Кудрин считает, что влияние коронавируса на мировую экономику будет глубже предполагаемого

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Life.ruвчера в 07:47

Кудрин обрисовал масштаб влияния коронавируса на мировую экономику

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:48
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
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Стал известен пол будущего ребенка семьи Овечкиных.
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Google отменила презентацию Android 11 из-за коронавируса

Компания Google отменила своё крупнейшее мероприятие Google I/O, на котором должны были представить новую одиннадцатую версию Android.
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Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
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С целью снятия с себя ответственности командир 46-й бригады Котенко скрыл истинные обстоятельства гибели и ранения личного состава от вышестоящего штаба, представив их как результат обстрела со стороны НМ ЛНР.
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Правоохранители установили, что подростки отравились парами газа, говорится на сайте Нацполиции страны.
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«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
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Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
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ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
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В курганах Восточной Азии обнаружен 5000-летний молочный белок

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Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
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Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян

Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.
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Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

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В Сургуте мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус

По информации телеканала, заместитель руководителя поликлиники по медицинской части Виктория Маковская сообщила, что поводов для паники нет, согласно инструкции Министерства здравоохранения по выявлению новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пациента изолировали и госпитализировали в инфекционное отделение сургутской ОКБ.
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Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.
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Рубль продолжает рост после неожиданного снижения ставки ФРС США

Неожиданное решение ФРС США снизить базовую учетную ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%, ускорило коррекционный рост российской валюты.
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Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes

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Disney опубликовал русскоязычный трейлер «Артемиса Фаула»

Фильм будет основан на одноименной серии книг Оуэна Колфера о юном криминальном гении.
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Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Армия и оружие

ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
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Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги гостевой встречи с лондонским "Челси" в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).
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Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
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Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России

Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
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Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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