Экономика
Lenta.ruКудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным. Такое мнение озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его слова приводит ТАСС.
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Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде
Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Авто
Axalta Coating назвал самые популярные цвета автомобилей в мире
Общество
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Кино
Стали известны лауреаты премии «Оскар»-2020
В ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020.
Происшествия
Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье
Уголовное дело по признакам организации деятельности запрещенной судом организации «Свидетели Иеговы» возбуждено в Забайкалье.
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о ненадежности тестов на коронавирус
Каждый второй тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат.
Общество
В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ
Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
Кино
Российский прокат в выходные возглавил фильм «Хищные птицы»
Экранизация серии комиксов стала продолжением фильма «Отряд самоубийц», главную роль суперзлодейки Харли Квинн снова исполнила Марго Робби.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Экономика
«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»
Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Пассажир самолета авиакомпании UTair, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, запечатлел на видео момент приземления.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
Гаджеты
Несколько смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане заявил, что в Европе у него сложился образ "президента мира".
Авто
Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы
Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.
Происшествия
Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и снотворный мак для медицины
Правительство определило виды наркосодержащих растений для культивирования в медицинских и промышленных целях, для этого будет разрешено использовать коноплю и снотворный мак.
Политика
В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Кукла, кимоно и дворец: как выглядят звезды на церемонии «Оскар»
Американский актер, певец и драматург Билли Портер, уже блиставший своими нарядами на других церемониях, прибыл на красную ковровую дорожку в платье, "вдохновленным Кенсингтонским дворцом", и на высоких каблуках.
Экономика
ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
Как занимают самые закредитованные россияне Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ.
Экономика
Якушев назвал долю строящегося по эскроу-счетам жилья
«Сегодня в стране 9 тыс. домов, которые строятся за счет денег граждан, — либо по проектному финансированию через эскроу-счета, либо по старым правилам: 102,9 млн кв. м в этой системе», — пояснил Якушев.
Технологии
Пользователи пожаловались на сбои в работе онлайн-банка и приложения ВТБ
Клиенты ВТБ жалуются на сбой в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».