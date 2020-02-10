Экономика
Lenta.ruКудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным. Такое мнение озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его слова приводит ТАСС.
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Распространение коронавируса скажется на ВВП России незначительно, в пределах 0,1-0,2 п. п. Такое мнение высказал журналистам председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС06:35
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