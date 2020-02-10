Распространение коронавируса скажется на ВВП России незначительно, в пределах 0,1-0,2 п. п. Такое мнение высказал журналистам председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным. Такое мнение озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его слова приводит ТАСС.

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