Экономика
РБККудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса
В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м.
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Кудрин рассказал, когда можно будет оценить ущерб мировой экономике от коронавируса
Московский Комсомолец06 марта в 19:15
Кудрин: Ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить через 1-2 месяца
ПРАЙМ06 марта в 06:15
Кудрин: ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить через 1–2 месяца
Коммерсантъ06 марта в 09:11
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Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
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Технологии
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Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве ровесника в Петербурге школьник рассказал на допросе, что выстрелил по неосторожности, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье защитник подростка Артём Баконин.
Происшествия
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Неизвестный открыл стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье, один человек получил ранения, сообщает телеканал BFMTV.
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Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%
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Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Общество
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Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Биатлон
Мартен Фуркад: «Это был кошмар»
Французский биатлонист Мартен Фуркад остался разочарован результатом масс-старта в Нове-Место, где он занял 14-е место с тремя промахами.
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Британцы освистали Меган Маркл после её возвращения в Лондон
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Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Армия и оружие
Пушков назвал покупку Польшей у США военной техники «данью сюзерену»
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В подписи к посту звезда дала понять, что, наконец, дождалась предложения руки и сердца.
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Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
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Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы
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Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата Украины
"Шахтер" с 59 очками после 22 матчей лидирует в чемпионате Украины, "Колос" с 26 баллами занимает шестое место.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию в составе сборной России Елена Ильиных родила российскому артисту балета Сергею Полунину ребенка.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Экономика
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Общество
Коронавирус охватил более 100 стран мира
На 101 страну мира число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 105 586 человек.
Политика
Эрдоган: Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию
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