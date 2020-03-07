Экономика

РБКРБККудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса

В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м.
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Кудрин: ущерб мировой экономике от коронавируса можно оценить только через 1-2 месяца

ТАСС06 марта в 06:29

Кудрин рассказал, когда можно будет оценить ущерб мировой экономике от коронавируса

Московский Комсомолец06 марта в 19:15

Кудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса

РБК06 марта в 07:53

Кудрин: Ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить через 1-2 месяца

ПРАЙМ06 марта в 06:15

Эксперт: Эпидемия коронавируса может парализовать мировую экономику

REGNUM06 марта в 10:34

Кудрин: ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить через 1–2 месяца

Коммерсантъ06 марта в 09:11

Кудрин объяснил, когда станет понятен ущерб экономике от коронавируса

News.ru06 марта в 06:43
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Футбол

«Лилль» победил «Лион» в чемпионате Франции

Футболисты «Лилля» нанесли поражение «Лиону» в 28-м туре чемпионата Франции.
Sport24.ru 17:59
Общество

В России начали применять новый формат полиса ОСАГО

Электронные полисы и новые бланки ОСАГО С 1 января российские водители получили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД полис обязательного страхования как в бумажном виде, так и в формате электронного документа.
RT на русском 11:29
Культура

Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto

Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Уральский меридиан вчера в 02:42
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 13:39
Общество

ПФР рассказал о 70-летней россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Семидесятилетняя омичка получает страховую пенсию, размер которой составляет 52 533 рубля.
iReactor вчера в 15:18
Технологии

Microsoft сделает процесс сбора телеметрии на Windows 10 более прозрачным

Одна из неприятных особенностей Windows 10, наряду с другими проприетарными ОС, — использование телеметрии для слежки за пользователями.
Игромания.ру 12:16
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве ровесника в Петербурге школьник рассказал на допросе, что выстрелил по неосторожности, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье защитник подростка Артём Баконин.
Интерфакс 10:28
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети

Неизвестный открыл стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье, один человек получил ранения, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 17:19
Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах

Газета.Ru 18:05
Энергетика

Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
Ведомости 18:37
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 19:15
Общество

В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 08:31
Общество

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
Известия 15:42
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Rusvesna.su 15:26
Биатлон

Мартен Фуркад: «Это был кошмар»

Французский биатлонист Мартен Фуркад остался разочарован результатом масс-старта в Нове-Место, где он занял 14-е место с тремя промахами.
Матч ТВ 10:39
Кино

Мультфильм «Вперед» возглавит российский и американский прокаты

Piter.tv 15:47
Общество

Британцы освистали Меган Маркл после её возвращения в Лондон

Накануне, 5 марта, Меган Маркл вернулась в Британию впервые после объявления об отъезде в Канаду.
Bimru.ru 06 марта в 05:17
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Армия и оружие

Пушков назвал покупку Польшей у США военной техники «данью сюзерену»

Купленные Польшей у США ракеты и аппараты заржавеют и будут утилизированы, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Варшавы закупить военную технику у Вашингтона.
Экономика сегодня 14:07
Шоу-бизнес

Елена Перминова получила предложение руки и сердца

В подписи к посту звезда дала понять, что, наконец, дождалась предложения руки и сердца.
OvideO.ru 15:29
Здоровье

В Польше количество больных коронавирусом возросло до 11 человек

В Министерстве здравоохранения Польши обнародовали уточненные данные о числе заразившихся опасным коронавирусом COVID-2019.
Московский Комсомолец 16:15
Общество

Заявление Маска о тупой панике из-за коронавируса назвали тупым

Ранее в марте Маск назвал панику из-за коронавируса тупой.
Lenta.ru 17:37
Футбол

«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании

Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:13
Здоровье

Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы

Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
ToDay News Ufa 06 марта в 08:40
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата Украины

"Шахтер" с 59 очками после 22 матчей лидирует в чемпионате Украины, "Колос" с 26 баллами занимает шестое место.
РИА Новости 13:22
Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию в составе сборной России Елена Ильиных родила российскому артисту балета Сергею Полунину ребенка.
Народные новости вчера в 09:50
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«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru 12:43
Экономика

«Азия неостановима»: сверхбогатые из Индии обгоняют остальных

Догонять Америку азиатам еще предстоит долго. В США обитают 240 575 сверхбогатых, а в Китае только 61 587, в Индии и вовсе 5986.
РИА Новости вчера в 02:55
Общество

Коронавирус охватил более 100 стран мира

На 101 страну мира число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 105 586 человек.
NewInform 17:38
Политика

Эрдоган: Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию

Турция не собирается аннексировать часть территории Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ 17:48
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