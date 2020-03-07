Экономика

РБКРБККудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса

В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м.
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с чего всё началось

Кудрин: ущерб мировой экономике от коронавируса можно оценить только через 1-2 месяца

Темпы роста мировой экономики из-за коронавируса замедлятся на 0,4 процентного пункта (п.п.), но реальные последствия можно будет оценить только через 1-2 месяца, сообщил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС06 марта в 06:29

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Кудрин: ущерб мировой экономике от коронавируса можно оценить только через 1-2 месяца

ТАСС06 марта в 06:29

Кудрин рассказал, когда можно будет оценить ущерб мировой экономике от коронавируса

Московский Комсомолец06 марта в 19:15

Кудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса

РБК06 марта в 07:53

Кудрин: Ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить через 1-2 месяца

ПРАЙМ06 марта в 06:15

Эксперт: Эпидемия коронавируса может парализовать мировую экономику

REGNUM06 марта в 10:34

Кудрин: ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить через 1–2 месяца

Коммерсантъ06 марта в 09:11

Кудрин объяснил, когда станет понятен ущерб экономике от коронавируса

News.ru06 марта в 06:43
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Трамп назвал The New York Times позором журналистики

Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times позором журналистики из-за распространения ложной информации о нем.
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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

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Курс доллара взлетел до 72 рублей из-за обвала цен на нефть

На фоне обвала цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей.
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Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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В Забайкалье вторые сутки тушат пожар на полигоне ТБО

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Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
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Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100

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