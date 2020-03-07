Темпы роста мировой экономики из-за коронавируса замедлятся на 0,4 процентного пункта (п.п.), но реальные последствия можно будет оценить только через 1-2 месяца, сообщил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

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