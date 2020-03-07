Экономика
РБККудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса
В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м.
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Темпы роста мировой экономики из-за коронавируса замедлятся на 0,4 процентного пункта (п.п.), но реальные последствия можно будет оценить только через 1-2 месяца, сообщил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС06 марта в 06:29
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Кудрин рассказал, когда можно будет оценить ущерб мировой экономике от коронавируса
Московский Комсомолец06 марта в 19:15
Кудрин: Ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить через 1-2 месяца
ПРАЙМ06 марта в 06:15
Кудрин: ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить через 1–2 месяца
Коммерсантъ06 марта в 09:11
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