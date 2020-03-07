Экономика

РБКРБККудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса

В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м.
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с чего всё началось

Кудрин: ущерб мировой экономике от коронавируса можно оценить только через 1-2 месяца

Темпы роста мировой экономики из-за коронавируса замедлятся на 0,4 процентного пункта (п.п.), но реальные последствия можно будет оценить только через 1-2 месяца, сообщил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС06 марта в 06:29

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Кудрин: ущерб мировой экономике от коронавируса можно оценить только через 1-2 месяца

ТАСС06 марта в 06:29

Кудрин рассказал, когда можно будет оценить ущерб мировой экономике от коронавируса

Московский Комсомолец06 марта в 19:15

Кудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса

РБК06 марта в 07:53

Кудрин: Ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить через 1-2 месяца

ПРАЙМ06 марта в 06:15

Кудрин: ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить через 1–2 месяца

Коммерсантъ06 марта в 09:11

Эксперт: Эпидемия коронавируса может парализовать мировую экономику

REGNUM06 марта в 10:34

Кудрин объяснил, когда станет понятен ущерб экономике от коронавируса

News.ru06 марта в 06:43
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Политика

Заседание Совбеза ООН по Крыму назвали шабашем

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал заседание Совбеза ООН по крымскому вопросу пропагандистским шабашем.
Krym.News 07 марта в 10:05
Энергетика

Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
ТАСС 00:53
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 07 марта в 05:39
Финансы

ЦБ решил не покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней

«Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней», — указано в сообщении.
RT на русском 02:25
Общество

Италия стала лидером по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Биатлон

Пайффер отреагировал на завоевание бронзы в масс-старте в Нове-Месте

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер поделился впечатлениями от выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия).
Чемпионат 02:17
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала до минимума с середины 2017 года

В 19.11 мск майские фьючерсы торговались по $45,6 за баррель, подешевев более чем на 9,6%.
Ведомости 06 марта в 12:58
Космос

Звезда смерти. Какие беды несёт для Земли взрыв сверхновой Бетельгейзе

Звезда находится очень близко к нашей планете, в той же галактике — Млечный Путь, где живём мы.
Life.ru вчера в 05:00
Общество

Более 50 соцработников погибли в Китае из-за работы во время эпидемии

По меньшей мере 53 социальных работника погибли в Китае при исполнении служебных обязанностей во время эпидемии коронавируса, заявил 9 марта представитель министерства гражданской администрации Чэнь Юэлян.
Известия 00:15
Футбол

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
RT на русском вчера в 17:52
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru вчера в 09:11
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале

Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Bimru.ru вчера в 08:28
Армия и оружие

«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США

News.ru 07 марта в 11:12
Гаджеты

Раскрыты модули камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro

Astera 07 марта в 17:10
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 07 марта в 02:24
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Хоккей

Гол и передача Наместникова помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»

Два очка российского нападающего Владислава Наместникова, отметившегося голом и результативной передачей, помогли его "Колорадо" обыграть на выезде "Сан-Хосе" и прервать серию из двух поражений подряд - 4:3.
ProstoProSport 01:10
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 07 марта в 13:39
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Волга-Каспий 06 марта в 08:23
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 07 марта в 14:46
Политика

Нидерланды начнут суд по делу сбитого на Украине малазийского MH17

Малазийский Boeing 777 разбился в восточной части Украины 17 июля 2014 года.
SM News вчера в 20:35
Биатлон

Логинов может пропустить этап Кубка мира в Контиолахти

Ранее появилась информация о том, что Логинов не поедет на заключительный этап Кубка мира в Холменколлен (Норвегия).
Metaratings вчера в 15:04
Армия и оружие

Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»

«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
RT на русском вчера в 06:15
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Российская газета вчера в 18:02
Хоккей

Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после матча

Хоккеисты столичного "Спартака" и московского "Динамо" устроили массовую драку после четвертого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Гаджеты

Apple Watch смогут измерять уровень кислорода в крови владельца

В перспективе, ваши умные часы смогут отслеживать гораздо больше, чем качество сна и уровень сердцебиения.
Машины и Механизмы 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
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