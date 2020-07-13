Экономика
Газета.RuКудрин определил главный риск финансового рынка России
В настоящее время Россия занимает 120 место среди мировых стран по устойчивости финансовой системы, отметил Кудрин. По его словам, такое низкое положение объясняется обилием различных рисков при работе в финансовом секторе, одним из главных является доминирование крупных государственных институтов.
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.РИА Новости09:19
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Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
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В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16
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Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край
По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на пост врио губернатора.
Коммерсантъ вчера в 21:15
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Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат
Обновлено в 19:55 Вахтовики, работающие на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, устроили погром на месте будущего предприятия.
BFM.ru 11:38
Политика
Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ иностранцами
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства иностранцами.
ТК Звезда 14:18
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики попытались приблизиться к их позициям
Украинские силовики предприняли неудачную попытку приблизиться к позициям подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.
РИА Новости 14:53
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Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском 15:07
Технологии
Nokia разработала новую операционную систему
Сообщается, что сетевая операционная система нового поколения для центров обработки данных получившая название Nokia Service Router Linux (SR Linux) NOS, была разработана совместно с представителями крупнейших компаний, в числе которых Apple.
Ferra вчера в 05:35
Общество
«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий
Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
РИА Новости 07:08
Экономика
Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
Футбол
«Рубин» подписал нападающего с контрактом 1 млн евро
Соглашение рассчитано на один сезон. Заработная плата Деспотовича составит 1 млн евро.
Общественная служба новостей 15:17
Музыка
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа 04:36
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будет неочевидное объяснение возможности менять пол героя
Нарративный директор Ubisoft Дэрби МакДевитт заявил, что игроки не сразу узнают, почему в Assassin's Creed Valhalla можно изменить пол главного героя на лету.
CyberSport.ru 12:42
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Армия и оружие
Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении
Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° 04:42
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru 04:01
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Гаджеты
Компания Xiaomi представила детский телефон Qin AI Life
Rusargument 12:59
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Наука
Зависимость от смартфонов вызывает изменения в мозге
Команда нейробиологов и психиатров из Италии, Германии и Швейцарии провела исследование, чтобы понять, как зависимость от смартфонов влияет на работу головного мозга.
Вестник Кавказа 12:39
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
Футбол
Президент «Ростова» покинет клуб вместе с Карпиным
Владелец «Ростова» Арташес Арутюнянц разочарован положением дел в Российской Премьер-лиге, а поэтому собирается приобрести команду в Испании, Португалии или Бельгии.
ProstoProSport 14:30
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня вчера в 12:26
Происшествия
При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей
Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
Lenta.ru 13:51
Происшествия
Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки
Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04