Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин определил главный риск финансового рынка России

В настоящее время Россия занимает 120 место среди мировых стран по устойчивости финансовой системы, отметил Кудрин. По его словам, такое низкое положение объясняется обилием различных рисков при работе в финансовом секторе, одним из главных является доминирование крупных государственных институтов.
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Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости09:19

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Кудрин назвал основные риски для стабильности финансовой системы России

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Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства иностранцами.
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Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска

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Nokia разработала новую операционную систему

Сообщается, что сетевая операционная система нового поколения для центров обработки данных получившая название Nokia Service Router Linux (SR Linux) NOS, была разработана совместно с представителями крупнейших компаний, в числе которых Apple.
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«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий

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Экономика

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
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Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

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По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
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Зависимость от смартфонов вызывает изменения в мозге

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Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

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Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
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