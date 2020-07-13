Экономика
Газета.RuКудрин определил главный риск финансового рынка России
В настоящее время Россия занимает 120 место среди мировых стран по устойчивости финансовой системы, отметил Кудрин. По его словам, такое низкое положение объясняется обилием различных рисков при работе в финансовом секторе, одним из главных является доминирование крупных государственных институтов.
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.РИА Новости09:19
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Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
Происшествия
В Хабаровском крае начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро
Следователи начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро Голое в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России.
RT на русском 21:03
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора.
Известия 22:34
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Автоспорт
В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru вчера в 13:43
Происшествия
Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии
Спасатели обнаружили в озере Пиру в округе Вентура (штат Калифорния) тело пропавшей американской актрисы Наи Риверы, подтвердила в понедельник администрация местного шерифа в Twitter.
ТАСС 17:22
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 18:24
Общество
Россияне за долгий брак могут получить 50 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, Удмуртии гражданам положена одна тысяча рублей за один год, прожитый в браке.
ФедералПресс 22:40
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
Недвижимость
Однокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.
Коммерсантъ 18:18
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Армия и оружие
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости 22:18
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 10:34
Общество
В Приморье разрешили возобновить уличную торговлю и работу лагерей
"Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, организовать уличную торговлю", - сообщает пресс-служба.
ТАСС 22:23
Здоровье
Доктор, это не лечится? Как кодируют от алкоголизма в России и почему это не работает
Реальные врачи-практики говорят о том, что для постановки диагноза «алкоголизм» недостаточно знать, сколько человек выпивает, — зависимость вырабатывается у каждого по-своему.
НГС.Кемерово 21:00
Общество
ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:07
Армия и оружие
Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»
Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».
ГЛАС.RU 08:35
Общество
Жительницы Марий Эл могут получить более 28 тысяч рублей
Ранее сообщали, что в Марий Эл семьи с детьми получили более 17 миллиардов рублей.
Pro Город Йошкар-Ола 13:30
Политика
Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала
Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам.
ИА Красная Весна 06:41
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Наука
Исследования на озерах Хакасии помогут узнать, каким был климат последних тысячелетий
Шанс (г. Абакан) 19:07
Общество
В Думу внесли законопроект о расширении круга лиц, имеющих право на звание «ветеран труда»
Группа парламентариев во главе с вице-спикерами Госдумы и Совфеда Алексеем Гордеевым и Галиной Кареловой внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, расширяющий перечень лиц, которые могут претендовать на получение звания "ветеран труда".
ТАСС 13:11
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия 22:05
Кино
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Происшествия
В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.
РИА Новости 23:00
Политика
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
РИА Новости 13:59