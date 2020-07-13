МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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В настоящее время Россия занимает 120 место среди мировых стран по устойчивости финансовой системы, отметил Кудрин. По его словам, такое низкое положение объясняется обилием различных рисков при работе в финансовом секторе, одним из главных является доминирование крупных государственных институтов.

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